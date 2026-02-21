Colegio Dominicano de Economistas (CODECO) anuncia conferencia magistral

Santo Domingo. El Colegio Dominicano de Economistas (CODECO) anunció la celebración de la conferencia magistral titulada “La Economía Dominicana y el Entorno Internacional”, un espacio académico que analizará los desafíos y oportunidades del país en el contexto global actual.

La ponencia estará a cargo del doctor Arturo Martínez Moya, miembro de la Junta Monetaria del Banco Central de la República Dominicana, quien compartirá su visión sobre el comportamiento de la economía nacional frente a las dinámicas financieras y comerciales internacionales.

La actividad se realizará el miércoles 25 de febrero de 2026, a las 6:00 de la tarde, en el Instituto Cultural Domínico Americano, ubicado en la avenida Abraham Lincoln #21, sector La Julia, Santo Domingo.

El CODECO extendió la invitación a economistas, estudiantes, profesionales y público interesado en temas económicos a participar en este importante encuentro académico, que busca fomentar el análisis y el debate sobre la realidad económica del país en el escenario internacional.

