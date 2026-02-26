CNTD y sectores sociales llaman a respaldar instalación el INFOTEP en Santa Fe, San Pedro de Macorís

San Pedro de Macorís. -El presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos, llamó a los representantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en San Pedro a reconsiderar su postura frente a la instalación INFOTEP en la comunidad de Santa Fe, al considerar que esta obra representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de la provincia.

Ramos, quien además es diputado al Congreso Nacional por esta demarcación, afirmó que la infraestructura fue concebida para ampliar las oportunidades de capacitación de cientos de jóvenes y adultos, en un contexto marcado por la escasez de personal calificado en distintas áreas productivas.

Señaló que transformar el proyecto en un liceo desnaturalizaría el propósito original de una obra diseñada para impactar directamente la empleabilidad y la competitividad local.

El dirigente sindical sostuvo que la CNTD, como central que agrupa a una amplia red de sindicatos y movimientos sociales, respalda firmemente la puesta en funcionamiento del centro de formación técnico profesional.

“Creemos que su operación permitirá preparar recursos humanos con las competencias requeridas por las empresas de la provincia, incluyendo aquellas vinculadas al sector zonas francas”, manifestó.

Indicó que distintos actores empresariales y sectores relacionados con la actividad industrial han manifestado su apoyo a la iniciativa, al reconocer que la disponibilidad de talento calificado es un factor clave para la expansión productiva, la generación de empleos formales y la dinamización de la economía en San Pedro de Macorís.

Finalmente, Jacobo Ramos exhortó a la comunidad de Santa Fe y a toda la provincia a respaldar la instalación del centro del INFOTEP, destacando que la formación técnico profesional constituye una herramienta concreta de movilidad social, crecimiento económico y fortalecimiento del tejido productivo local.

