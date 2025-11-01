Causa del atraso en búsqueda de petróleo en RD
Por ingeniero Raúl Herrera
Para cualquier país es importante determinar si tiene petróleo, gas natural
entre otros hidrocarburos, estos contribuyen al desarrollo energético, motor
de la economía. Su existencia en cantidad y calidad permitiría autosuficiencia
en transporte, producción eléctrica, asfaltado de calles y carreteras.
Durante más de 60 años, el país tuvo una ley de exploración y explotación de
hidrocarburo, que se convirtió en una retranca para el desarrollo de esa
actividad, la normativa prohibía la participación de empresas extranjeras y las
compañías locales no poseían las tecnologías adecuadas, experiencia ni capital
para invertir en estudios e investigaciones.
Desde 1956 la busqueda y explotación de petróleo estuvo regida por la
legislación 45-32, conocida como ley de Petróleo y sus Derivados, que impidió
el desarrollo de estudios e investigaciones en ese campo de tanta importancia
para la economía del país. Esa normativa solo permitía a empresas
dominicanas participar en esa actividad, una ley de la dictadura de Rafael
Leónidas Trujillo.
A mediado del presente año, la referida ley fue modificada por la 37-25, que
permite a empresas extranjeras, con recursos económicos suficientes,
participar bajo contratos, a través de licitaciones para exploración y
explotación de petróleo en territorio dominicano. La nueva legislación
condiciona la participación extranjera, a que tenga una contra parte de capital
dominicano, de por lo menos un 15 por ciento.
En el marco de la nueva legislación el Ministerio de Energía y Minas, anunció
recientemente la firma de un contrato con las empresas Global Min,
dominicana y Lumina Geophisical, norteamericana, que se asociaron para
trabajar junta la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, aunque
el gobierno ha dado a conocer el convenio, se desconoce el alcance y llama la
atención que, en la licitación solo participó un oferente.
La información dada por el órgano oficial, indica que fueron asignados los
bloques CB1 y CB2, para la exploración y explotación de las zonas de Monte
Cristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago. Las empresas asumirán los
costos y riesgo de las operaciones y deberán invertir un mínimo de 4.0
millones de dólares.
A pesar de que el gobierno dominicano ha explicado que la empresa
norteamericana posee gran experiencia en el campo petrolero en países
latinoamericanos, como Colombia, México y Canadá, se desconoce cuales
proyectos de importancia están desarrollando y donde han utilizado sus
avanzadas tecnologías y resultados obtenidos.
El contrato de concepción otorgado a Global Min y Lumina Geophisical, es el
primero que se concede después de aprobado el nuevo marco jurídico. El cual
deberá ser sometido al Congreso Nacional, para su aprobación o rechazo, por
lo que nuestros legisladores deben estudiar minuciosamente el alcance y
beneficios para el país, a fin de ser utilizado como modelo en otros que
pudieran producirse más adelante.
Además, a nuestros congresistas corresponderán investigar, transparencia,
estándares de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, porcentajes de
beneficio para el país, y proporciones a usar en el país, para comparar las
negociaciones con las realizadas por otras naciones de Latinoamérica.
Desde la Fuerza del Pueblo, hacemos un llamado al congreso dominicano para
que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos no sean
aprobados al vapor, sino estudiados y analizados minuciosamente por la
comisión apoderada, pero también que se realicen vistas públicas, en las que
participen representantes de sectores interesados y empresas vinculadas al
tema.
El autor es un profesional experimentado de los hidrocarburos y
vicesecretario de energía de Fuerza del Pueblo