Causa del atraso en búsqueda de petróleo en RD

Por ingeniero Raúl Herrera



Para cualquier país es importante determinar si tiene petróleo, gas natural

entre otros hidrocarburos, estos contribuyen al desarrollo energético, motor

de la economía. Su existencia en cantidad y calidad permitiría autosuficiencia

en transporte, producción eléctrica, asfaltado de calles y carreteras.

Durante más de 60 años, el país tuvo una ley de exploración y explotación de

hidrocarburo, que se convirtió en una retranca para el desarrollo de esa

actividad, la normativa prohibía la participación de empresas extranjeras y las

compañías locales no poseían las tecnologías adecuadas, experiencia ni capital

para invertir en estudios e investigaciones.

Desde 1956 la busqueda y explotación de petróleo estuvo regida por la

legislación 45-32, conocida como ley de Petróleo y sus Derivados, que impidió

el desarrollo de estudios e investigaciones en ese campo de tanta importancia

para la economía del país. Esa normativa solo permitía a empresas

dominicanas participar en esa actividad, una ley de la dictadura de Rafael

Leónidas Trujillo.

A mediado del presente año, la referida ley fue modificada por la 37-25, que

permite a empresas extranjeras, con recursos económicos suficientes,

participar bajo contratos, a través de licitaciones para exploración y

explotación de petróleo en territorio dominicano. La nueva legislación

condiciona la participación extranjera, a que tenga una contra parte de capital

dominicano, de por lo menos un 15 por ciento.

En el marco de la nueva legislación el Ministerio de Energía y Minas, anunció

recientemente la firma de un contrato con las empresas Global Min,

dominicana y Lumina Geophisical, norteamericana, que se asociaron para

trabajar junta la exploración y explotación de hidrocarburos en el país, aunque

el gobierno ha dado a conocer el convenio, se desconoce el alcance y llama la

atención que, en la licitación solo participó un oferente.

La información dada por el órgano oficial, indica que fueron asignados los

bloques CB1 y CB2, para la exploración y explotación de las zonas de Monte

Cristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata y Santiago. Las empresas asumirán los

costos y riesgo de las operaciones y deberán invertir un mínimo de 4.0

millones de dólares.

A pesar de que el gobierno dominicano ha explicado que la empresa

norteamericana posee gran experiencia en el campo petrolero en países

latinoamericanos, como Colombia, México y Canadá, se desconoce cuales

proyectos de importancia están desarrollando y donde han utilizado sus

avanzadas tecnologías y resultados obtenidos.

El contrato de concepción otorgado a Global Min y Lumina Geophisical, es el

primero que se concede después de aprobado el nuevo marco jurídico. El cual

deberá ser sometido al Congreso Nacional, para su aprobación o rechazo, por

lo que nuestros legisladores deben estudiar minuciosamente el alcance y

beneficios para el país, a fin de ser utilizado como modelo en otros que

pudieran producirse más adelante.

Además, a nuestros congresistas corresponderán investigar, transparencia,

estándares de sostenibilidad, respeto al medio ambiente, porcentajes de

beneficio para el país, y proporciones a usar en el país, para comparar las

negociaciones con las realizadas por otras naciones de Latinoamérica.

Desde la Fuerza del Pueblo, hacemos un llamado al congreso dominicano para

que los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos no sean

aprobados al vapor, sino estudiados y analizados minuciosamente por la

comisión apoderada, pero también que se realicen vistas públicas, en las que

participen representantes de sectores interesados y empresas vinculadas al

tema.

El autor es un profesional experimentado de los hidrocarburos y

vicesecretario de energía de Fuerza del Pueblo

