Carolina y MESCyT gradúan a 41 estudiantes del Inglés por Inmersión en Centro Futuro

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) entregaron a la sociedad a 41 estudiantes graduados del programa de Inglés por Inmersión que fueron capacitados en Centro Futuro.

Los egresados tuvieron la oportunidad de aprender inglés como segunda lengua de forma totalmente gratuita, lo que les abre nuevas oportunidades de empleo y mejor desempeño laboral.

“El MESCyT, en la persona de nuestro ministro, ha seguido fortaleciendo este programa que promueve el presidente con el objetivo de que cada vez sean más los dominicanos que hablen inglés como segunda lengua”, apuntó Mejía.

Asimismo, resaltó la valentía que han demostrado estos egresados al romper con el temor de aprender este idioma, indicando que Centro Futuro siempre tendrá sus puertas abiertas para el aprendizaje de todos.

“Cuando la vida te ofrezca la oportunidad de aprender un oficio, un idioma, un instrumento o cualquier otra cosa, échenle manos, abran sus brazos al aprendizaje siempre”, dijo la ejecutiva municipal.

El titular del MESCyT, Franklin García Fermín, expresó la felicidad que siente al ver este grupo de jóvenes cumplir una meta que le será de valiosa ayuda en todos los aspectos de su vida.

“Me alegró mucho encontrarme con ustedes en una ocasión como esta en la que los graduandos concluyen una formación importantísima que les cambiará la vida a ellos y sus familiares”, dijo Fermín.

Además, les deseó un futuro exitoso, el que van a construir al prepararse a través de los estudios.

Giseh Cuesta, directora de Lenguas Extranjeras del Mescyt, señaló que es de recompensa cuando ven a cada grupo graduarse mientras otros se preparan para ingresar a cumplir también su sueño.

La directora de Centro Futuro, Claudia Sarante, agradeció en sus palabras de bienvenida al ministro García Fermín por enviar a sus mejores facilitadores a capacitar a cada estudiante.

“Centro Futuro es el lugar de los sueños porque fue soñado por la alcaldesa y aquí se convierten en realidad los sueños”, manifestó Sarante.

Centro Futuro, formación técnico-profesional gratuita en Cristo Rey

Centro Futuro es una dependencia de la Alcaldía del Distrito Nacional, ubicada en el populoso sector de Cristo Rey, con la misión de ofrecer preparación gratuita a personas de todas las edades. Gracias a una alianza estratégica entre el cabildo e instituciones como Infotep, Inaguja, el Instituto Cincinnatus, Dominicans in the United States of America (DUSA), la Fundación Altice, el Mescyt y un conjunto de aliados del sector privado, más de 850 personas se han certificado en diversos cursos.

Al referirse al centro de capacitación, Carolina valoró la amplitud y diversidad en la oferta curricular, donde se puede aprender desde inteligencia artificial y deportes electrónicos, hasta administración de proyectos, costura, peluquería, electricidad e inglés.

“El mensaje es claro: todos los talentos cuentan, todas las vocaciones merecen espacio. El valor no está en una disciplina específica, sino en cada joven y en su capacidad de desarrollarse”, destacó Mejía.

Visited 1 times, 1 visit(s) today