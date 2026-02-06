Carolina recupera espacio público y lo transforma en nuevo parque lineal Villa María

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía inauguró el parque lineal Villa María, una recuperación integral que devuelve aceras para que los ciudadanos transiten libremente y disfruten de un nuevo espacio caracterizado por el orden.

Lo que durante casi 50 años fueron aceras utilizadas incorrectamente por comercios, desechos sólidos e indigentes, hoy cuentan con orden, limpieza y bolardos que garantizan que los vehículos no puedan subirse.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, la ejecutiva municipal manifestó su emoción por recuperar este espacio para el bienestar de las familias que viven en sectores colindantes como Villa María, Mejoramiento Social y Villa Consuelo, las cuales han expresado un gran agradecimiento por la intervención integral de la Alcaldía del Distrito Nacional.

“Quiero reconocer a todos los munícipes y comerciantes que han entendido que debían cambiar costumbres para que esto fuera una realidad”, sostuvo.

Mejía llamó a todos los munícipes a cuidar el parque lineal para que se pueda mantener. En ese sentido, pidió a los comercios del alrededor conservarlo limpio.

El regidor Eddy Otaño narró el proceso de apoyo recibido por el equipo de la alcaldía, bajo las directrices de la alcaldesa, para solucionar varios temas en la zona, tales como intervenciones en la Federico Velásquez, el área conocida como los colchones y la entrega del parque Caonabo Beato. “De aquí nos vamos a otro sitio porque aquí en Villa María, en Villa Consuelo y en Mejoramiento Social, la basura se acabó”.

El director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ), doctor José Luis Cruz, se declaró satisfecho con el gran trabajo de recuperación, entregando un espacio propicio para el encuentro familiar.

En nombre del Movimiento de Diablos Cojuelos Leyenda, Francisco Antonio Arias entregó un reconocimiento por su excelente labor y por su gran apoyo a la cultura en la capital.

Además, la alcaldesa instaló una cancha para jugar tres para tres y dejó iniciada una competición infantil. También se presentó una representación de baile carnavalesco de Villa María.

Villa María hoy respira alegría con su nuevo parque

El parque lineal Villa María está ubicado en la avenida Juan Pablo Duarte con Osvaldo Bazil, extendiéndose hasta la José Martí, aportando a ese entorno un mural artístico de más de 600 metros cuadrados que añade vistosidad y atractivo a este espacio que promete convertirse en un centro de esparcimiento comunitario para los moradores de los barrios cercanos.

Además, fueron colocadas luminarias y reflectores LED en toda la zona, con lo cual se agrega seguridad y mayor utilidad del espacio en horarios nocturnos. También bancos, zafacones, señalizaciones y la realización de operaciones para el fortalecimiento del drenaje pluvial.

Los trabajos incluyeron la demolición de las aceras que se encontraban en mal estado, y la posterior construcción de unos 350 metros cuadrados y contenes, con sus respectivas rampas de acceso para personas con discapacidad.

Gracias a la operación conjunta entre el cabildo y el Ministerio de Obras Públicas, fueron asfaltadas las calles de los alrededores del parque lineal Villa María, redundando en bienestar para quienes transitan estas vías.

Las brigadas de la Dirección de Gestión Ambiental plantaron 30 nuevos árboles, de las especies mara y roble amarillo. Asimismo, aplicaron paisajismo y poda de 32 árboles existentes en todo el entorno.

