Carolina recorre La Ciénaga y Villa Juana supervisando trabajos de la Alcaldía del DN ante incidencia de tormenta

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía continuó este jueves en La Ciénaga y Villa Juana su recorrido por varios puntos vulnerables de la ciudad, para supervisar los trabajos de mitigación que lo más de 1,500 brigadistas de la Alcaldía del Distrito Nacional han realizado

“Hasta este momento, no tenemos a ninguna familia ni a ninguna persona trasladada por la Defensa Civil a ningún refugio. Las cosas en el Distrito Nacional se mantienen controladas, gracias a Dios”, indicó ante los medios de comunicación que dieron cobertura.

Informó que, de acuerdo con el reporte del Cuerpo de los Bomberos del DN, se han retirado 44 árboles que han caído por las lluvias y vientos en distintos sectores.

“Por el momento nosotros seguimos, como ustedes han visto desde hace ya varios días, intensificando las labores con más de 1,500 brigadistas que están en la calle”, añadió.

Estas visitas se suman a las realizadas los días martes y miércoles en Las Los Ríos, Los Girasoles II, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, Manganagua, Los Güandules, ente otros.

Exhorta a los ciudadanos a mantenerse en sus casas

Al participar en varios programas radiales la mañana de este jueves para hablar de la intensificación de los trabajos mitigar los efectos de la tormenta tropical Melissa, Mejía aprovechó para hacer un llamado a la población para que permanezcan en sus casas.

“Debemos de tener cuidado y ser prudentes, y si no tenemos ninguna razón para salir de nuestras casas, que por favor permanezcamos en ella”, exhortó.

La ejecutiva municipal reiteró que en estos días se han intensificado los trabajos de mitigación de las lluvias, incluyendo a los directores y coordinadores a los que de forma especial se les asigna una zona para trabajar previo y durante el paso de un fenómeno natural.

“La alcaldía en pleno está en la calle atendiendo a la ciudadanía”, apuntó.

Mejía hizo un llamado también a la ciudadanía a respetar los cierres de vías que hacen las autoridades, ya que estos se llevan a cabo para prevenir situaciones que pongan en riesgo la vida de la gente.

“Para poder lograr el objetivo que nosotros nos proponemos de atender a la gente, de cuidarla, tiene que ser un trabajo conjunto. Por eso el llamado de atención de que evitemos tirar las fundas con desechos en momentos de lluvias”, indicó.