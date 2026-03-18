Carolina realiza gran operativo médico y social para mejorar salud en Los Pinos de Los Ríos

Santo Domingo, DN — En su interés de mejorar la salud de los munícipes, Carolina Mejía realizó un gran operativo médico-social en el sector Los Pinos de Los Ríos luego de que la alcaldesa escuchara las inquietudes de los comunitarios en un encuentro previo.

La actividad contó con un gran apoyo, tanto de las autoridades como del liderazgo comunitario, estando presente el diputado Manuel Núñez, el regidor Félix Lugo y la doctora Elizabeth Fabián, reconocida líder comunitario de Los Pinos de Los Ríos.

Decenas de residentes del sector y zonas aledañas acogieron satisfactoriamente los servicios ofrecidos a todos los moradores, entre ellos adultos mayores y mujeres embarazadas, que se dieron cita en la calle 4 del referido sector capitalino.

Como resultado de esta iniciativa, se ofrecieron 178 consultas, 110 a adultos, 68 pediátricas y 27 tomas de tensión arterial. También se colocaron 24 vacunas y se entregaron 600 raciones de leche y avena para adultos mayores y 700 raciones de raciones crudas.

Asimismo, 25 embarazadas fueron beneficiadas al recibir canastillas completas que aprovecharán cuando traigan al mundo a sus respectivos recién nacidos.

Jensen Acosta, director de Servicio Social, explicó que producto de la visita realizada por la ejecutiva municipal y su despacho se han estado atendiendo algunas solicitudes realizadas por los moradores.

“Hoy le tenemos una jornada de atención primaria donde habrá consultas generales, pediátricas y se les hará entrega del medicamento que necesiten, de acuerdo a la evaluación realizada previamente”, indicó Acosta.

Explicó que estos programas surgen con el propósito de tener un acercamiento con los ciudadanos; se ha estado realizando en diferentes sectores del distrito.

El regidor Jairo Doñé, al decir presente durante el operativo, señaló que no importa el color de partido, sino el bienestar de la comunidad.

“Qué bien se siente que, en lugar de las municiones ir a la alcaldía, la alcaldía venga a la comunidad y que, junto a los regidores, puedan buscarle soluciones a los problemas que están afectando a nuestras comunidades”, expresó Doñé.

Carlos Núñez, en representación de los comunitarios, ofreció unas palabras de agradecimiento y bienvenida a todo el equipo de la alcaldía y los comunitarios.

“Para nosotros es un placer recibir de mano de nuestra alcaldesa Carolina Mejía este operativo médico; esto es una muestra de que ella está cerca de la gente”, dijo Núñez.

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