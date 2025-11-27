Carolina enciende la Navidad en el malecón con gran arbolito en la Plaza Santo Domingo

Santo Domingo, DN – La Plaza Santo Domingo, escogida desde su inauguración por los ciudadanos como el ícono del amor del malecón, hoy se transforma también en un símbolo de la Navidad, luego de que Carolina Mejía dejara encendido el gran árbol navideño, marcando el inicio de las actividades que tiene preparadas para esta época la Alcaldía del Distrito Nacional en parques y plazas recuperados.

En un concurrido acto que tuvo lugar este miércoles, la alcaldesa se hizo acompañar por un equipo de colaboradores e invitados para celebrar la colocación de este gran árbol navideño que desde ya está siendo utilizado por los ciudadanos para hacerse fotos y disfrutar de la época más bonita del año.

“Esta noche con el encendido de este árbol, en la Alcaldía del Distrito Nacional, gracias al apoyo de los aliados de la ciudad, vamos a dar inicio a las celebraciones de Navidad”, expresó la alcaldesa.

El encendido del árbol navideño es el punto de inicio de las actividades que tiene previstas el cabildo, marcando un hito al contar por primera vez este gran símbolo navideño en el litoral marino que ha sido recuperado durante la gestión de Carolina.

Esto se suma a la recuperación integral que la ejecutiva municipal ha ejecutado en sus periodos frente al cabildo, devolviendo el esplendor al malecón con iluminación completa con lámparas solares, caminos interiores, parqueos, áreas de juegos, con lo que esta importante vía se ha convertido en el principal centro de esparcimiento de la capital.

El hermoso montaje navideño que hoy engalana la Plaza Santo Domingo es obra del artista dominicano Fidel López.

Mejía exhortó a los dominicanos que residen en el extranjero y vienen para esta época, a visitar las distintas áreas que han sido embellecidas en la avenida George Washington, ya que además de la gran vistosidad que tienen, también son áreas seguras que cuentan con vigilancia permanente.

Elementos decorativos alegóricos a la Navidad, tales como bastones, bolas y guirnaldas, adornan postes de luz de la avenida George Washington desde la Núñez de Cáceres hasta el Obelisco, con lo cual se respira un aire navideño en Santo Domingo. De igual manera, estas luces decorativas fueron diseminadas en otras importantes vías de la capital.

El acto de encendido contó con la participación de Los Duendes Ecológicos de Propagas y Ana Karina Cuello dirigió La Navidad con las Roquettes. Asimismo, el cierre del acto fue marcado por un espectáculo de fuegos artificiales que deleitó a los asistentes.

La actividad se llevó a cabo en colaboración con el Banco Popular, Fundación Propagas, BHD, Hilos de Amor, Propagas, Seaboard, Claro, Coca-Cola, Seguros Reservas, Magna, Café Santo Domingo y Rica.

Para enterarse de las actividades navideñas que ha preparado la Alcaldía del Distrito Nacional a través del programa Vive tu Parque, los interesados pueden visitar las redes sociales del cabildo.

Plaza Santo Domingo, emblema del amor en el malecón

Desde su inauguración en abril de este año, la Plaza Santo Domingo se ha popularizado como sitio para pedir matrimonio, celebrar bodas y otras actividades, aprovechando su pérgola con el mar Caribe de fondo como escenario ideal para momentos especiales. Asimismo, su icónico corazón atrae a cientos de visitantes que deciden tomarse fotografías memorables.

El emblemático espacio forma parte de las recuperaciones que ha entregado Carolina Mejía en el Paseo Marítimo Malecón, transformando esta vía en una de las principales zonas de recreación de los capitaleños. Adicionalmente, en 2026 se inaugurarán etapas del Malecón Deportivo y del Paseo 30 de Mayo, ambas obras forman parte del Plan Integrado de Santo Domingo.

Visited 7 times, 7 visit(s) today