CAASD entra en etapa finalización trabajos Acueducto Oriental

El ingeniero Fellito Suberví dijo que los trabajos son necesarios para drenar las líneas antes de que entre en operación el Acueducto Oriental o Barrera de Salinidad, que además de fortalecer el suministro de agua en Ciudad Juan Bosch y más de un centenar de sectores de Santo Domingo Norte y Este, se convertirá en el Acueducto más grande y de mayor producción de agua potable del país.

Santo Domingo, RD. – El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), ingeniero Fellito Suberví, informó que durante los próximos tres días se procederá al drenaje de las nuevas redes instaladas para poner en funcionamiento el Acueducto Oriental, y al desagüe a las existentes a fin de fortalecer y optimizar el suministro de agua potable que reciben las familias que residen en los municipios Santo Domingo Este y Norte de la provincia Santo Domingo.

El ingeniero Suberví dijo que de este miércoles hasta el domingo se trabajará en la intervención y optimización de las redes de distribución de agua potable, la corrección de averías detectadas y la realización de ajustes técnicos que permiten mejorar la presión y la continuidad del servicio en los distintos bloques residenciales de sectores como Ciudad Juan Bosch, La Ureña, Quinto Centenario y Cancela, entre otros.

“Hemos empezado a la revisión final de la operación del Acueducto Oriental, y en cada punto seguiremos observando personalmente el comportamiento de la línea de impulsión de 48 pulgadas, sobre todo en los desagües en varios hidrantes ubicados en las avenidas Hípica y Ecológica, entre otros”, manifestó el ingeniero Fellito Suberví.

El director de la CAASD informó que estas acciones forman parte del protocolo establecido antes de la inauguración de la Ampliación y Remodelación del referido acueducto, que permitirán garantizar un servicio eficiente y de calidad, asegurando que el agua potable llegue a los hogares de los referidos municipios en condiciones óptimas.

“Pedimos comprensión y evitar alarma cuando observen los hidrantes drenando, sobre todo algunos con aguas turbias, ya que ese operativo lo hacemos para limpiar las redes, hacer las pruebas de lugar y empezar a fortalecer el suministro de agua potable a los residentes de las diferentes comunidades de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte”, explicó el ingeniero Suberví.

Entre los sectores que se observarán los resultados inmediatos de estas pruebas están los Kilómetros 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de Las Américas, Corales del Sur, Tropical del Este, Arismar, Aguas Locas, los Residenciales Paso de Los Corales y Paseo del Este los Corales II, Marena, Ortega, Insucrow, Crow IV, Moneda II, Invidorex, Yeimi, Emilia, Las Américas, Los Frailes, Brisa del Este, Villa Eloisa, Villa Adela, Lotificación del Este, Las Flores, Hipódromo Quinto Centenario y Barrio Nuevo Amanecer.

Además, Jardines del Quinto Centenario, Las Canas, Luz María, Cancela, Paraíso del Mar, Génesis, Barrio Juan Bosch, Marbella II y III, Valle de las Américas, Laura Mariel, San Bartolo, Caribe, Barrio Francisco del Rosario Sánchez, Los Molinos, urbanización Argentina y María del Mar.

