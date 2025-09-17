BHD abre centro de capacitación para su personal en la región norte

Santiago de los Caballeros. El Banco BHD inauguró un centro de capacitación para sus empleados de la región norte, como parte de su compromiso con la creación y promoción de espacios de desarrollo para su talento humano.

Este nuevo espacio de formación, ubicado en Santiago de los Caballeros, cuenta con dos salones con capacidad para más de 60 personas, así como un aula de autodesarrollo con equipos digitales para que el personal pueda acceder a la Academia Digital BHD, plataforma de capacitación virtual de la entidad bancaria.

“Nuestro enfoque integral es trabajar por el éxito económico y humano de las personas, y no hay mejor forma de lograrlo que empoderarlas a través del desarrollo. Por eso, tenemos la determinación de propiciar entornos de aprendizaje para nuestro principal activo: nuestros colaboradores”, resaltó Martha Peralta, vicepresidenta sénior de Talento y Cultura del Banco BHD.

En 2024, el Banco BHD entrenó a más de 6,500 empleados e invirtió 357 mil horas de capacitación, con un incremento de un 45 % con relación al 2023. “Este año queremos expandir esas oportunidades, con este nuevo centro que queda abierto en el Cibao, aumentaremos el conocimiento y las habilidades de nuestro talento humano en toda la zona norte”, señaló Peralta.

Continua, virtual y presencial

El nuevo centro de capacitación en Santiago se suma a la propuesta de educación constante del BHD para sus colaboradores. En 2009, abrió en Santo Domingo el Centro de Capacitación Samuel S. Conde, como una academia de entrenamiento para su personal, que ofrece cursos en materia de seguridad de la información, riesgos, negocios, prevención de lavado de activos, comunicación, servicio, marca personal, entre otros temas.

En agosto de 2022, combinando su estrategia de transformación digital y las iniciativas presenciales, el Banco BHD lanzó su Academia Digital BHD, una plataforma para la formación virtual que tiene por objetivo impulsar el desarrollo profesional y personal de sus empleados.

Además, cuenta con la integración de plataformas internacionales de e-learning permitiendo así que los empleados del BHD continúen gestionando su autodesarrollo.