Banreservas recibe Oro en premios Innovadores de las Américas por inclusión financiera

La distinción resalta la modernización de los canales de envío y recepción de

remesas adoptados por la entidad bancaria

Santo Domingo.- El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Oro en

la categoría de Inclusión Financiera por su iniciativa “Transformación del

ecosistema de remesas”, galardón otorgado por los Premios Innovadores de

las Américas, organizados por Fintech Américas.

Este reconocimiento obedece a la modernización de los canales de envío y

recepción de remesas adoptados por Banreservas, lo que ha garantizado un

sistema más eficiente y seguro para los usuarios.

El galardón destaca el compromiso del Banco con la innovación y la inclusión

económica, mediante soluciones que facilitan el acceso de más dominicanos

a servicios financieros formales.

El 94% de las remesas que recibe Banreservas se acreditan directamente en

cuentas de ahorro o tarjetas de débito, lo que ha fortalecido la bancarización

y el desarrollo financiero de miles de familias.

Además, con estos canales los clientes pueden optar por soluciones

financieras como Cuentas de Ahorro Remesas y Préstamos de Consumo e

Hipotecarios Remesas, mediante los cuales se inicia su proceso de

bancarización, promoviendo la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y

la cohesión social.

Esta distinción reafirma el compromiso Banreservas con el desarrollo

económico nacional y lo consolida como líder regional en innovación

financiera.

Fintech Américas es una comunidad para empresas de aprendizaje que

impulsa la transformación del sector financiero en la región, conectando a

líderes e innovadores para fomentar el cambio digital.

