- Publicidad -
BancariasEconomiaVoces Económicas de la nación

Banreservas recibe Oro en premios Innovadores de las Américas por inclusión financiera

PERIODICO PRIMICIAS8 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

La distinción resalta la modernización de los canales de envío y recepción de
remesas adoptados por la entidad bancaria
Santo Domingo.- El Banco de Reservas fue reconocido con el Premio Oro en
la categoría de Inclusión Financiera por su iniciativa “Transformación del
ecosistema de remesas”, galardón otorgado por los Premios Innovadores de
las Américas, organizados por Fintech Américas.
Este reconocimiento obedece a la modernización de los canales de envío y
recepción de remesas adoptados por Banreservas, lo que ha garantizado un
sistema más eficiente y seguro para los usuarios.
El galardón destaca el compromiso del Banco con la innovación y la inclusión
económica, mediante soluciones que facilitan el acceso de más dominicanos
a servicios financieros formales.
El 94% de las remesas que recibe Banreservas se acreditan directamente en
cuentas de ahorro o tarjetas de débito, lo que ha fortalecido la bancarización
y el desarrollo financiero de miles de familias.
Además, con estos canales los clientes pueden optar por soluciones
financieras como Cuentas de Ahorro Remesas y Préstamos de Consumo e
Hipotecarios Remesas, mediante los cuales se inicia su proceso de
bancarización, promoviendo la inclusión financiera, el desarrollo sostenible y
la cohesión social.

Esta distinción reafirma el compromiso Banreservas con el desarrollo
económico nacional y lo consolida como líder regional en innovación
financiera.
Fintech Américas es una comunidad para empresas de aprendizaje que
impulsa la transformación del sector financiero en la región, conectando a
líderes e innovadores para fomentar el cambio digital.

Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS8 de noviembre de 2025
1 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Protección de los usuarios de los servicios financieros en la era de la inteligencia artificial

8 de noviembre de 2025

Primicias, 32 años de existencia, Temas Económicos y Bancarios, Banreservas, SB, BHD, Popular y BC con las pilas encendidas, reforma laboral e Indexación de inflación a salario en la palestra

8 de noviembre de 2025

ADOCALZA llama a mantener el diálogo abierto sobre la reforma al Código Laboral

8 de noviembre de 2025

Programa de becas Excelencia Popular recibe oro en Premios AMEC

8 de noviembre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!