Banreservas destaca en el top 5 de las empresas reconocidas por Merco 2025

Ocupa la primera posición en la presentación del análisis en el ámbito digital de las

empresas

Santo Domingo.- El Banco de Reservas se encuentra entre las cinco empresas más

importantes de la República Dominicana, según el ranking del Monitor Empresarial

de Reputación Corporativa, que presentó su tercera edición de las 10 empresas con

mejor reputación y más responsables del país.

Banreservas quedó en la primera posición en el análisis del ámbito digital de las

empresas (Merco Digital), elaborado en colaboración con Nethodology, que incluyó,

entre otros aspectos, uso y viralidad de los canales propios, apariciones en prensa

online y blogs especializados, así como valoraciones realizadas por usuarios con

alta influencia en redes sociales.

La institución financiera también fue premiada en el cuarto lugar como Equipo de

Comunicación con Mejor Reputación; en el quinto como Empresa más Responsable

ESG; y en esa misma posición en la categoría de Empresa con Mejor Reputación

Corporativa.

El estudio Merco Empresas República Dominicana 2025 incluyó cinco evaluaciones

y catorce fuentes de información, para un total de 1,676 encuestas realizadas. La

metodología utilizada fue revisada de manera independiente por la firma KPMG.

Para la categoría Mejor Reputación Corporativa se contó con la participación de 207

directivos de grandes empresas, 36 analistas financieros, 22 periodistas de

información económica, 40 catedráticos del área empresarial, 35 ONG, 30

organizaciones del sector laboral, 35 instancias de defensa de derechos de los

consumidores, 40 miembros de Gobierno/sector público y 1,200 consumidores.

Con respecto al ranking Merco Responsabilidad ESG, se entrevistaron perfiles

similares, además de 40 expertos en responsabilidad social corporativa y ONG de

medioambiente.

Una vez más Banreservas reafirma su compromiso con la excelencia, siendo un

aliado de confianza para que todos los dominicanos puedan cumplir sus sueños,

mientras impulsa el bienestar social y económico de la nación, de manera

sostenible.

Parte del equipo de comunicación de Banreservas reciben los premios que la

certifican como una de las cinco empresas más importantes de República

Dominicana según el ranking del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa.

