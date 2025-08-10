Primicias 2025: Temas Económicos y Bancarios, variada e importante temática

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

La evaluación del manejo económico en la administración de cinco años que encabeza el presidente Luis Abinader, la economía y el año escolar, el negocio con las armas enviadas desde Miami hacia Haití, la reforma laboral en la nueva legislatura en el Congreso Nacional, el Banco Popular Dominicano confirmando su “AAA” otorgada por Feller-Rate, el crecimiento de las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en un 9.6% en los últimos siete meses, la propuesta de exportación de los productos de Luperón, Puerto Plata, a las islas Bahamas, la Cooperativa Empresarial resaltando el Programa de financiamiento blando como apoyo al sector de la Pequeña y Mediana Empresa, la inversión de la CAASD en diferentes obras en sectores Santo Domingo Este, la juramentación de nuevos miembros del Instituto de Tasadores, la caida en la industria azucarera y su incidencia en la del ron en Cuba, el desorden con el negocio de los parqueos callejeros,la protección de las Cuevas del Pomier, la Región Plateada lanzando la segunda convocatoria que busca promover la economía y el cuidado de las personas mayores, INFOTEP anunciando que impulsará la formación especializada para el desarrollo turístico de Punta Bergantín y Montellano, el anunciado combate al narcotráfico y lavado de dinero con tropas de Estados Unidos, el daño de la crisis haitiana a la economía dominicana, la Cámara Minera solicitando agilizar los permisos, el tipo de cambio, como la tasa de política monetaria,los daños de la ciberdelincuencia, son Temas Económicos y Bancarios en la República Dominicana y el mundo.

Otros temas:

Las 28 empresas sancionadas por Migración emplear extranjeros indocumentados

Las ventas de útiles escolares

La meta del gobierno de mejorar la calidad de vida en el sector de Capotillo, Distrito Nacional

El ensamble de aviones en RD

Los más de 7 mil millones aprobados en financiamientos en la Expo Hogar 2025 de Banreservas

La cartera de crédito de Banreservas superando los RD$ 600 mil millones

El impulso de la energía solar y eolica

El de las zonas francas

La indiferencia del gobierno con el ecocidio en el Río Nizao, Peravia

Aportes del fallecido ex ministro de Cultura, José Rafael Lantigua, a la economía naranja

Las estafas digitales

El daño de las máquinas tragamonedas a las familias

La necesidad de inversión en escuelas agrietadas

Desarrollo económico en la zona fronteriza

La urtgencia de terminar las escuelas para el año escolar 2025-2026

Desarrollo inmobiliario

Resiliencia sanitaria

El cobro de las pandillas por los sepelios en Haití

El 13% de las escuelas con techos agrietados, según la Asociación Dominicna de Profesores (ADP)

Una medida de coerción por una estafa electrónica

La actividad productiva en la ruta Mao-Guayubín

La expansión de la red de sucursales del Banco Popular

Desarrollo Agroindustrial

Grave, la incidencia del turismo en la pérdida de manglares

El daño de la ralentización de la economía dominicana

Nuevas inversiones en Manzanillo, Montecristi

Los préstamos hipotecarios

El tipo de cambio en alza

El salario de los médicos en la zona fronteriza

David Collado inaugurando obras

Redes de estafas electrónicas

Los logros de la DGII en sus recaudaciones

Los retos económicas

El disminuido gasto de capital del gobierno

La depuración de la identidad de los usuarios en las telefónicas

Los 54 mil reportes de celulares robados

Las polémicas y legalidad de las multas en el tránsito

Modificaciones en el Código Tributario

La primera sucursal en la región Sur del Banco Vimenca

El periodismo de datos en RD

El negocio con el tráfico de ilegales

El Banco Popular, que lanzó su API Portal

La exportación de huevos a países caribeños

La reducción de la fuerza laboral con la Inteligencia Artificial

El desequilibrio en el comercio de RD con China

La AAA otorgada por Moody s al Banco de Reservas}

Incumplimientos con la declaración jurada de bienes

La insistencia en que eliminen las exoneraciones a los legisladores

Reclamo mundial, un comecio más justo

El gasdto tributario de nuevo en el debate económico

Impacto económico de los aranceles de Donald Trump

La clase media y los pobres que no aguantan más cargas y alzas en los precios de los productos de la canasta familiar

La polémica ley de alquileres

El impuesto a las remesas en Estados Unidos

Los RD$ 9,593 millones en bancos de personas fallecidas

Delitos de alta tecnología y la economía

La labor del Centro Cultural Banreservas

Banco Popular Dominicano confirma su “AAA” otorgada por Feller-Rate

Calificadora destaca su fortaleza financiera, liderazgo y gestión prudente

El Banco Popular Dominicano recibió la confirmación de la más alta

calificación de solvencia del mercado, “AAA”, con perspectiva estable, por parte de la agencia

calificadora Feller-Rate, que reconoce el robusto perfil de negocios de la organización financiera

y destaca su capacidad de generación de ingresos y su prudente gestión del riesgo.

La calificación de AAA refleja que la situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene

una sobresaliente trayectoria de rentabilidad y solvencia, con muy buen acceso a fuentes de

financiamiento y un claro horizonte de estabilidad.

En concreto, esta evaluación de Feller-Rate resalta ese fondeo diversificado y la robusta liquidez

del Banco Popular, así como su adecuado respaldo patrimonial, consolidando a la entidad

bancaria como el mayor banco privado del país y un referente en todos los segmentos del sistema

financiero nacional, al atender a grandes empresas, pymes y personas a través de una amplia

gama de productos y servicios,

La nota “AAA” ratifica la más alta calificación otorgada a nivel local, siendo el Banco Popular,

el primer banco de capital dominicano en obtenerla en 2023, lo cual constituyó en aquel

momento un hito para el sistema financiero de la República Dominicana.

Liderazgo sostenido y transformación digital

El informe de Feller-Rate, al cierre de junio de 2025, destaca la posición relevante del Popular en

la banca múltiple, al mantener participaciones de mercado de 25.1% y 29.6% del total de activos

y colocaciones, respectivamente, resaltando su posición en créditos comerciales.

Esta posición se ha sustentado en una estrategia de digitalización constante, innovación de

productos y expansión de su base de clientes.

El informe de la calificadora señala que, durante el primer semestre del año, la entidad alcanzó

una utilidad antes de impuestos de RD$19,815 millones, con un retorno sobre activos de 4.6%,

superando ampliamente el promedio del sistema. Este desempeño se apoya en una estructura de

financiamiento eficiente, centrada en una base estable de depósitos minoristas.

Acorde con la metodología de medición y evaluación de Feller-Rate, el Popular ha mantenido

niveles saludables de calidad crediticia, cerrando el primer semestre de 2025 con un indicador de

cartera vencida sobre colocaciones brutas de un 1.2%, mientras que la cobertura de provisiones

sobre esa cartera vencida fue de 2.6 veces durante el periodo analizado, garantizando una

protección robusta.

Feller-Rate destaca que el Popular también sobresale por su estructura de fondeo ampliamente

diversificada, con acceso a fuentes locales e internacionales, incluyendo bonos verdes y

obligaciones subordinadas, y mantiene holgura en los indicadores regulatorios de liquidez y de

solvencia, lo que demuestra su fortaleza patrimonial.

Cooperativa Empresarial resalta Programa de financiamiento blando como apoyo al sector de la Pequeña y Mediana Empresa

COOPERATIVA EMPRESARIAL RESALTA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Empresarial resaltó su política de

financiamiento blando como apoyo a la adquisición y renovación de

equipos y otras mejoras operativas del sector de la Pequeña y

Mediana Empresa.

El gerente general de la entidad, José Joaquín Suriel, significo que

durante pasado año 2024 la empresa desembolsó unos RD$ 300

millones a tasas subsidiadas a favor de las Pymes.

“Esta iniciativa benefició a más de 70 pequeños medianos

empresarios, favoreciendo a un 55 por ciento de hombres y el 45 por

ciento de mujeres”, recalcó.

El gerente general de la Cooperativa Empresarial produjo la

declaración en su informe ante delegados de la XXXII Asamblea

General de la entidad. Encabezó el acto el presidente del Consejo de

Administración de la empresa, Mitsunobu Miyanowaki.

En su informe, Suriel destacó el incremento en un 11 por ciento de los

activos de la empresa, que superaron la friolera de RD$ 3,415 millones

así como el aumento a RD$ 1,922 millones como desembolso en sus

carteras.

Señaló que la recuperación de la institución alcanzó RD1,320 millones,

beneficiando a 2,060 prestatarios, mientras el balance de la cartera

cerró en RD$ 2,874 millones, con crecimiento del 10 por ciento e

Indicador de Recuperación del 87 por ciento. En cambio, los pasivos,

crecieron un 7 por ciento y las captaciones aumentaron a RD$ 2,398

millones, para un incremento del 9 por ciento.

significó que las cuentas con mayores flujos dentro de los pasivos

fueron los depósitos, con crecimiento del 12 por ciento y las

aportaciones, que ascendieron a RD$ 563 millones, para un

incremento del 17 por ciento.

Reconoce socios distinguidos

En el marco de la actividad el Gerente General de la Cooperativa

Empresarial entregó junto al presidente del Consejo de Administración,

Mitsunobu Miyanowaki, y el gerente de Educación, ingeniero Freddy

Díaz, sendos reconocimientos como socios destacado a los Porfirio

Peralta y Eneldo Serrata.

Ambos empresarios recibieron sendas distinciones como

reconocimiento a su brillante historial como socios de la empresa

durante sus 32 años de fundada.

El empresario Porfirio Peralta agradeció la distinción que lo

compromete a seguir trabajando por el fortalecimiento del sector de las

Pymes y la Cooperativa Empresarial como entidad madre.

Región Plateada lanza segunda convocatoria que busca promover la economía y el cuidado de las personas mayores

Hasta USD$100.000 por proyecto, el fondo multilateral impulsa soluciones sostenibles con el apoyo deBID Lab, la Fundación Arturo Sesana, IDRC, GRADE, Latimpacto, Innpactia, Grupo Impacta y Agora Partnerships

El informe menciona que República Dominicana está analizando planes para desarrollar un sistema nacional de cuidados



Latinoamérica, 2025.- Luego de su primera edición donde se recibieron más de 1,900 postulaciones, Región Plateada, el fondo multilateral orientado a transformar el cuidado de las personas mayores ha anunciado el lanzamiento de su segunda convocatoria para El Caribe y toda América Latina.

Esta iniciativa respaldada por BID Lab, la Fundación Arturo Sesana, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y GRADE, con el apoyo de Latimpacto, Innpactia, Grupo Impacta y Agora Partnerships, busca identificar y financiar startups, scaleups y empresas sociales formalmente constituidas en ALC, con al menos un año de operación y registro de ventas. Las propuestas deben estar alineadas con al menos una de las siguientes tres temáticas:

Servicios innovadores de cuidado para personas mayores.

Formación de cuidadores.

Prevención de la dependencia en personas mayores de 60 años.

Las empresas constituidas fuera de América Latina o el Caribe también pueden postular, siempre que tengan la intención de implementar su solución en al menos un país de la región, y cuenten con un plan de expansión o alianzas en desarrollo para operar en ella. Con esta característica las organizaciones podrán llegar hasta la fase de aceleración, donde para acceder al financiamiento deberán estar constituidas en un país beneficiario del BID o establecer una alianza formal con una entidad localmente registrada en ALC.

“Para esta nueva edición, tenemos la novedad de ampliar la participación para empresas fuera de LAC. Asimismo, proyectos ubicados en el Caribe toman protagonismo, considerando que las variaciones de población mayor para 2050 son algunas de las más representativas como: Barbados (31,1), Jamaica (28,0), Bahamas (27,1), República Dominicana (21,1), Haití (15,3)”, señala María Andrea Orduz Mateus, Coordinadora del programa.

Conforme al análisis de “Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se proyecta que el país tendrá un aumento del gasto en protección social inferior al 5% (cinco por ciento) del PIB hacia 2050.

Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta USD$100.000, además de acceso a acompañamiento técnico, mentoría especializada y un programa de aceleración. El objetivo es escalar modelos sostenibles e innovadores que fortalezcan tanto la economía del cuidado como la economía plateada, dos sectores emergentes y estratégicos para el desarrollo social y económico de la región.

INFOTEP impulsará formación especializada para el desarrollo turístico de Punta Bergantín y Montellano

· El plan contempla una escuela hotelera dentro de Punta Bergantín y un centro tecnológico en Montellano, con talleres móviles y programas de formación diseñados para que la población local lidere el desarrollo turístico de la zona.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) anunció, junto al Fideicomiso Punta Bergantín, la construcción de dos centros de formación, uno especializado en hotelería y otro en el municipio de Villa Montellano, como parte de su compromiso de capacitar el capital humano que demandará el desarrollo turístico de la región Norte.

La información fue dada a conocer en un encuentro en el que participaron, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, Andrés Marranzini, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, así como el alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte, acompañado de la vicealcaldesa y los regidores del ayuntamiento.

Santos Badía explicó que el proyecto contempla dos infraestructuras de formación complementarias, una escuela hotelera dentro de Punta Bergantín, especializada en oficios propios de la industria del turismo, y un centro tecnológico en el municipio de Montellano, destinado a capacitar en diversas áreas productivas y de servicios.

“El objetivo central de este esfuerzo formativo es garantizar que los empleos generados por el desarrollo turístico de Punta Bergantín beneficien, en primer lugar, a los residentes de Montellano y comunidades cercanas”, subrayó el director general del INFOTEP.

De su lado, Andrés Marranzini, anunció que dentro del complejo turístico se construirá un pequeño hotel-escuela de 12 habitaciones, que será operado por estudiantes del INFOTEP con el acompañamiento de reconocidas marcas hoteleras