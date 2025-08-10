Primicias 2025: Temas Económicos y Bancarios, variada e importante temática
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Calificadora destaca su fortaleza financiera, liderazgo y gestión prudente
El Banco Popular Dominicano recibió la confirmación de la más alta
calificación de solvencia del mercado, “AAA”, con perspectiva estable, por parte de la agencia
calificadora Feller-Rate, que reconoce el robusto perfil de negocios de la organización financiera
y destaca su capacidad de generación de ingresos y su prudente gestión del riesgo.
La calificación de AAA refleja que la situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene
una sobresaliente trayectoria de rentabilidad y solvencia, con muy buen acceso a fuentes de
financiamiento y un claro horizonte de estabilidad.
En concreto, esta evaluación de Feller-Rate resalta ese fondeo diversificado y la robusta liquidez
del Banco Popular, así como su adecuado respaldo patrimonial, consolidando a la entidad
bancaria como el mayor banco privado del país y un referente en todos los segmentos del sistema
financiero nacional, al atender a grandes empresas, pymes y personas a través de una amplia
gama de productos y servicios,
La nota “AAA” ratifica la más alta calificación otorgada a nivel local, siendo el Banco Popular,
el primer banco de capital dominicano en obtenerla en 2023, lo cual constituyó en aquel
momento un hito para el sistema financiero de la República Dominicana.
Liderazgo sostenido y transformación digital
El informe de Feller-Rate, al cierre de junio de 2025, destaca la posición relevante del Popular en
la banca múltiple, al mantener participaciones de mercado de 25.1% y 29.6% del total de activos
y colocaciones, respectivamente, resaltando su posición en créditos comerciales.
Esta posición se ha sustentado en una estrategia de digitalización constante, innovación de
productos y expansión de su base de clientes.
El informe de la calificadora señala que, durante el primer semestre del año, la entidad alcanzó
una utilidad antes de impuestos de RD$19,815 millones, con un retorno sobre activos de 4.6%,
superando ampliamente el promedio del sistema. Este desempeño se apoya en una estructura de
financiamiento eficiente, centrada en una base estable de depósitos minoristas.
Acorde con la metodología de medición y evaluación de Feller-Rate, el Popular ha mantenido
niveles saludables de calidad crediticia, cerrando el primer semestre de 2025 con un indicador de
cartera vencida sobre colocaciones brutas de un 1.2%, mientras que la cobertura de provisiones
sobre esa cartera vencida fue de 2.6 veces durante el periodo analizado, garantizando una
protección robusta.
Feller-Rate destaca que el Popular también sobresale por su estructura de fondeo ampliamente
diversificada, con acceso a fuentes locales e internacionales, incluyendo bonos verdes y
obligaciones subordinadas, y mantiene holgura en los indicadores regulatorios de liquidez y de
solvencia, lo que demuestra su fortaleza patrimonial.
Cooperativa Empresarial resalta Programa de financiamiento blando como apoyo al sector de la Pequeña y Mediana Empresa
COOPERATIVA EMPRESARIAL RESALTA PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
SANTO DOMINGO.- La Cooperativa Empresarial resaltó su política de
financiamiento blando como apoyo a la adquisición y renovación de
equipos y otras mejoras operativas del sector de la Pequeña y
Mediana Empresa.
El gerente general de la entidad, José Joaquín Suriel, significo que
durante pasado año 2024 la empresa desembolsó unos RD$ 300
millones a tasas subsidiadas a favor de las Pymes.
“Esta iniciativa benefició a más de 70 pequeños medianos
empresarios, favoreciendo a un 55 por ciento de hombres y el 45 por
ciento de mujeres”, recalcó.
El gerente general de la Cooperativa Empresarial produjo la
declaración en su informe ante delegados de la XXXII Asamblea
General de la entidad. Encabezó el acto el presidente del Consejo de
Administración de la empresa, Mitsunobu Miyanowaki.
En su informe, Suriel destacó el incremento en un 11 por ciento de los
activos de la empresa, que superaron la friolera de RD$ 3,415 millones
así como el aumento a RD$ 1,922 millones como desembolso en sus
carteras.
Señaló que la recuperación de la institución alcanzó RD1,320 millones,
beneficiando a 2,060 prestatarios, mientras el balance de la cartera
cerró en RD$ 2,874 millones, con crecimiento del 10 por ciento e
Indicador de Recuperación del 87 por ciento. En cambio, los pasivos,
crecieron un 7 por ciento y las captaciones aumentaron a RD$ 2,398
millones, para un incremento del 9 por ciento.
significó que las cuentas con mayores flujos dentro de los pasivos
fueron los depósitos, con crecimiento del 12 por ciento y las
aportaciones, que ascendieron a RD$ 563 millones, para un
incremento del 17 por ciento.
Reconoce socios distinguidos
En el marco de la actividad el Gerente General de la Cooperativa
Empresarial entregó junto al presidente del Consejo de Administración,
Mitsunobu Miyanowaki, y el gerente de Educación, ingeniero Freddy
Díaz, sendos reconocimientos como socios destacado a los Porfirio
Peralta y Eneldo Serrata.
Ambos empresarios recibieron sendas distinciones como
reconocimiento a su brillante historial como socios de la empresa
durante sus 32 años de fundada.
El empresario Porfirio Peralta agradeció la distinción que lo
compromete a seguir trabajando por el fortalecimiento del sector de las
Pymes y la Cooperativa Empresarial como entidad madre.
Región Plateada lanza segunda convocatoria que busca promover la economía y el cuidado de las personas mayores
- Hasta USD$100.000 por proyecto, el fondo multilateral impulsa soluciones sostenibles con el apoyo deBID Lab, la Fundación Arturo Sesana, IDRC, GRADE, Latimpacto, Innpactia, Grupo Impacta y Agora Partnerships
- El informe menciona que República Dominicana está analizando planes para desarrollar un sistema nacional de cuidados
Latinoamérica, 2025.- Luego de su primera edición donde se recibieron más de 1,900 postulaciones, Región Plateada, el fondo multilateral orientado a transformar el cuidado de las personas mayores ha anunciado el lanzamiento de su segunda convocatoria para El Caribe y toda América Latina.
Esta iniciativa respaldada por BID Lab, la Fundación Arturo Sesana, el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y GRADE, con el apoyo de Latimpacto, Innpactia, Grupo Impacta y Agora Partnerships, busca identificar y financiar startups, scaleups y empresas sociales formalmente constituidas en ALC, con al menos un año de operación y registro de ventas. Las propuestas deben estar alineadas con al menos una de las siguientes tres temáticas:
- Servicios innovadores de cuidado para personas mayores.
- Formación de cuidadores.
- Prevención de la dependencia en personas mayores de 60 años.
Las empresas constituidas fuera de América Latina o el Caribe también pueden postular, siempre que tengan la intención de implementar su solución en al menos un país de la región, y cuenten con un plan de expansión o alianzas en desarrollo para operar en ella. Con esta característica las organizaciones podrán llegar hasta la fase de aceleración, donde para acceder al financiamiento deberán estar constituidas en un país beneficiario del BID o establecer una alianza formal con una entidad localmente registrada en ALC.
“Para esta nueva edición, tenemos la novedad de ampliar la participación para empresas fuera de LAC. Asimismo, proyectos ubicados en el Caribe toman protagonismo, considerando que las variaciones de población mayor para 2050 son algunas de las más representativas como: Barbados (31,1), Jamaica (28,0), Bahamas (27,1), República Dominicana (21,1), Haití (15,3)”, señala María Andrea Orduz Mateus, Coordinadora del programa.
Conforme al análisis de “Envejecer en América Latina y el Caribe: protección social y calidad de vida de las personas mayores”, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se proyecta que el país tendrá un aumento del gasto en protección social inferior al 5% (cinco por ciento) del PIB hacia 2050.
Los proyectos seleccionados podrán recibir hasta USD$100.000, además de acceso a acompañamiento técnico, mentoría especializada y un programa de aceleración. El objetivo es escalar modelos sostenibles e innovadores que fortalezcan tanto la economía del cuidado como la economía plateada, dos sectores emergentes y estratégicos para el desarrollo social y económico de la región.
INFOTEP impulsará formación especializada para el desarrollo turístico de Punta Bergantín y Montellano
· El plan contempla una escuela hotelera dentro de Punta Bergantín y un centro tecnológico en Montellano, con talleres móviles y programas de formación diseñados para que la población local lidere el desarrollo turístico de la zona.
El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) anunció, junto al Fideicomiso Punta Bergantín, la construcción de dos centros de formación, uno especializado en hotelería y otro en el municipio de Villa Montellano, como parte de su compromiso de capacitar el capital humano que demandará el desarrollo turístico de la región Norte.
La información fue dada a conocer en un encuentro en el que participaron, el director general del INFOTEP, Rafael Santos Badía, Andrés Marranzini, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, así como el alcalde de Villa Montellano, Héctor Almonte, acompañado de la vicealcaldesa y los regidores del ayuntamiento.
Santos Badía explicó que el proyecto contempla dos infraestructuras de formación complementarias, una escuela hotelera dentro de Punta Bergantín, especializada en oficios propios de la industria del turismo, y un centro tecnológico en el municipio de Montellano, destinado a capacitar en diversas áreas productivas y de servicios.
“El objetivo central de este esfuerzo formativo es garantizar que los empleos generados por el desarrollo turístico de Punta Bergantín beneficien, en primer lugar, a los residentes de Montellano y comunidades cercanas”, subrayó el director general del INFOTEP.
De su lado, Andrés Marranzini, anunció que dentro del complejo turístico se construirá un pequeño hotel-escuela de 12 habitaciones, que será operado por estudiantes del INFOTEP con el acompañamiento de reconocidas marcas hoteleras