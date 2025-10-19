Bameso avanza al segundo lugar del grupo B al ganarle a El Millón en el TBS Distrito 2025



Los bamesianos ampliaron su récord a 5-4, para ocupar el segundo lugar del grupo A y con una plaza segura en la Fase de Eliminación, mientras que los millonarios (1-8), están descartados de la contienda. El refuerzo norteamericano Mycheal Henry encestó 29 puntos y el nativo Fausto Pichardo le apoyó con 18 tantos más cinco rebotes, secundados por el también refuerzo Quentin Peterson, quien anotó 15, atrapó seis balones y dio cinco asistencias, y Kevin Pérez 14. Por El Yireh, Jesse Zarzuela anotó 30 puntos, tomó seis pelotas y repartió otras cinco, Andrés Fulgencio marcó 22 unidades, los refuerzos Myriam McGowan y Ruot Monyyong colaron 14 y 10 dígitos por cabeza.

El grupo B ya tiene sus tres clasificados que son San Lázaro, Bameso y Rafael Barias, mientras que en el A, San Carlos (7-2) ganó la serie regular y clasificó a la Fase de Eliminación -que da tres plazas- dejando la situación entre el Mauricio Báez (5-4), Los Prados (4-5) y Huellas del Siglo (3-6) siguen con aspiraciones para las dos plazas restantes. Cada grupo, A y B, otorga tres plazas a la Fase de Eliminación, y arrastran su misma foja obtenida en la ronda regular. El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia. El certamen de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos. Fedombal y Molinos Deportivos