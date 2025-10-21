Autoridades retiran semáforo caído en el malecón

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se encuentran retirando un semáforo que cayó está tarde en la autopista 30 de Mayo, producto de las ráfagas de viento de la tormenta tropical Melissa.

Los miembros de las tres instituciones realizan con celeridad las labores para quitar el semáforo ubicado en la intersección de la 30 de Mayo con calle San Juan Bautista, en el entorno de la Feria Ganadera.