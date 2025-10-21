- Publicidad -
Locales

Autoridades retiran semáforo caído en el malecón

PRIMICIAS DIGITAL21 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto
Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre se encuentran retirando un semáforo que cayó está tarde en la autopista 30 de Mayo, producto de las ráfagas de viento de la tormenta tropical Melissa.
Los miembros de las tres instituciones realizan con celeridad las labores para quitar el semáforo ubicado en la intersección de la 30 de Mayo con calle San Juan Bautista, en el entorno de la Feria Ganadera.
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL21 de octubre de 2025
0 Menos de un minuto

Publicaciones relacionadas

Alcaldía del Distrito Nacional mantiene trabajos preventivos para reducir impacto de las lluvias

21 de octubre de 2025

Alcaldía del DN dispone más de 1,500 brigadistas para labores preventivas y de mitigación ante tormenta

21 de octubre de 2025

Denuncian que la contaminación daña los ríos Matua e Higüero

11 de octubre de 2025

Se querellan contra la alcaldesa Carolina Mejía

9 de octubre de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!