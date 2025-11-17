AUTORIDADES ATRAPAN TRES HOMBRES CON 806 PAQUETES DE PRESUNTA COCAÍNA

Santo Domingo.- En una demostración de fuerza conjunta y listeza operacional, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), coordinados por el Ministerio Público y en apoyo a la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos, trabajando estrechamente junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (JIATF South) y la Administración de Control de Drogas (DEA), confiscaron otro cargamento de 806 paquetes presumiblemente cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

Las unidades aéreas, marítimas y terrestres, como parte del amplio despliegue de esta operación, montaron labores de seguimiento, vigilancia y control, para neutralizar una embarcación, de 27 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, que según informes de inteligencia se dirigía a costas dominicanas, con un importante alijo de sustancias narcóticas.

Luego de varias horas de una ininterrumpida persecución, los equipos operativos y de reacción, interceptaron a varias millas náuticas al sur de Isla Beata, a varios individuos a bordo de una lancha, (Tipo Go Fast) con 24 pacas, conteniendo en su interior, un total de 806 paquetes de la presunta droga.

Durante la intervención, se ocupó además una radio satelital, un GPS, dos celulares, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias vinculantes a la investigación.

“Las autoridades tratan de establecer si el reciente decomiso guarda relación con el cargamento de 484 paquetes de cocaína, confiscados el pasado fin de semana en las costas de la provincia de Pedernales”

Por la frustrada operación de narcotráfico internacional, las autoridades arrestaron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

La DNCD con el firme apoyo de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército, la Procuraduría y agencias de Inteligencia del Estado, con la colaboración internacional, han logrado reforzar la operatividad, lo que ha permitido continuar asestando golpes contundentes a las redes de narcotráfico nacional e internacional.

El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación para determinar si hay otros involucrados en el frustrado intento de desembarcar el alijo en costas dominicanas.

Los 806 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

