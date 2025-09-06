Asamblea General de la SIP en Punta Cana: libertad de prensa y futuro de los medios

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nMiami (5 de septiembre de 2025) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrar\u00e1 su 81\u00aa Asamblea General del 16 al 19 de octubre en Punta Cana, Rep\u00fablica Dominicana, con una agenda centrada en los desaf\u00edos de la libertad de prensa, la sostenibilidad de los medios y el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo.\r\n\r\nLa inauguraci\u00f3n oficial contar\u00e1 con la presencia del presidente de Rep\u00fablica Dominicana, Luis Abinader, junto al presidente de la SIP, Jos\u00e9 Roberto Dutriz. A continuaci\u00f3n, se realizar\u00e1 una presentaci\u00f3n especial con Jon Lee Anderson (The New Yorker), reconocido por su cobertura de conflictos y sus perfiles de l\u00edderes globales.\r\n\r\nLa asamblea reunir\u00e1 a editores, ejecutivos y referentes del periodismo de toda Am\u00e9rica para debatir los temas m\u00e1s urgentes del ecosistema informativo: situaci\u00f3n de la libertad de prensa y la democracia, modelos de negocio, transformaci\u00f3n digital, innovaci\u00f3n e IA aplicada a las redacciones. Tambi\u00e9n se presentar\u00e1n y ser\u00e1n discutidos por la asamblea los informes de 24 pa\u00edses sobre el estado de la libertad de prensa en la regi\u00f3n.\r\n\r\nEntre las participaciones destacadas figura la polit\u00f3loga y periodista uruguaya-colombiana Laura Gil, recientemente electa secretaria general adjunta de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA).\r\n\r\nUn panel sobre periodismo de investigaci\u00f3n colaborativo contar\u00e1 con la presencia de dos destacados periodistas: Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacci\u00f3n de La Naci\u00f3n, Argentina, quien compartir\u00e1 escenario con Marina Walker Guevara, directora ejecutiva del Pulitzer Center en Washington, DC.\r\n\r\nEl programa incluye, asimismo, una conversaci\u00f3n sobre la libertad de prensa en Estados Unidos y el valor democr\u00e1tico del periodismo local con Sonal Shah, CEO de The Texas Tribune.\r\n\r\nEn el eje de libertad de prensa y desplazamiento forzado, se desarrollar\u00e1 el panel \u201cPeriodismo y resiliencia en el exilio\u201d, con Luz Mely Reyes, directora y cofundadora de Efecto Cocuyo, Venezuela; Boris Mu\u00f1oz, fundador de la secci\u00f3n de opini\u00f3n del The New York Times en espa\u00f1ol y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, Nicaragua.\r\n\r\nEl programa tambi\u00e9n incluir\u00e1 una presentaci\u00f3n de Rosental Calmon Alves, fundador y director del Centro Knight para el Periodismo en las Am\u00e9ricas (Universidad de Texas en Austin), sobre las amenazas y oportunidades que plantea el \u201ctsunami\u201d de la inteligencia artificial para las redacciones, los modelos de negocio y los est\u00e1ndares profesionales.\r\n\r\nEn innovaci\u00f3n, se presentar\u00e1n los resultados de los laboratorios de la SIP con Google News Initiative (GNI), sobre monetizaci\u00f3n e ingresos para apoyar la transformaci\u00f3n digital de los medios, y habr\u00e1 un taller sobre inteligencia artificial aplicada al periodismo por parte de la capacitadora de GNI Mariana Alvarado.\r\n\r\nEl componente formativo incluir\u00e1 un taller de periodismo de opini\u00f3n a cargo del periodista venezolano Boris Mu\u00f1oz.\r\n\r\nComo es tradici\u00f3n, durante la 81 Asamblea General en Punta Cana se celebrar\u00e1 la entrega de los\u00a0Premios SIP a la Excelencia Period\u00edstica 2025\u00a0y los reconocimientos institucionales: Gran Premio Chapultepec (Fundaci\u00f3n Thomson Reuters), Gran Premio a la Libertad de Prensa (Daniel Coronell, presidente de Univisi\u00f3n Noticias), Gran Amigo de la Prensa (Redacciones5G) y Premio al Ejecutivo del A\u00f1o (Ren\u00e9 Picado Cozza, presidente de Televisora de Costa Rica-Teletica).\r\n\r\nInscripciones y alojamiento. La inscripci\u00f3n anticipada garantiza la participaci\u00f3n en el evento m\u00e1s importante de la prensa de las Am\u00e9ricas y permite acceder a tarifas preferenciales en el hotel sede, The Westin Puntacana. Las reservas\u00a0ya est\u00e1n disponibles\u00a0y se recomienda realizarlas con antelaci\u00f3n para asegurar la disponibilidad.\r\n\r\nLa\u00a0SIP\u00a0es una organizaci\u00f3n sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoci\u00f3n de la libertad de prensa y de expresi\u00f3n en las Am\u00e9ricas. Est\u00e1 conformada por m\u00e1s de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n