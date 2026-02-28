ANJE SE PRONUNCIA SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PRESIDENTE ABIANDER

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) considera que la rendición de

cuentas presentada por el presidente Luis Abinader expone una visión amplia de

políticas públicas orientadas al crecimiento económico, la transformación productiva y

la modernización del Estado.

En un contexto de estabilidad macroeconómica y cambios

acelerados en el entorno global, el principal reto para 2026 será asegurar que los

anuncios y lineamientos estratégicos se traduzcan en reformas implementadas, con

impactos verificables en productividad, formalización y calidad institucional.

Desde la perspectiva de ANJE, el país se encuentra en un punto donde el debate

público debe avanzar de la formulación de objetivos hacia la ejecución efectiva y

evaluable de políticas clave, especialmente en aquellas áreas que determinan la

generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de las MIPYMES y la

confianza en las instituciones.

Sobre las MIPYMES lideradas por jóvenes y formalización productiva,

destacamos que el discurso reconoce el rol central de las MIPYMES en la creación de

empleo y plantea medidas orientadas a facilitar la formalización, ampliar el acceso al

financiamiento y reducir fricciones administrativas. Estas líneas son relevantes en un

país donde más del 85% de las MIPYMES opera en la informalidad, pese a que

emplean al 61.6% del total de ocupados y más del 98% de las unidades productivas y

empresariales.

ANJE subraya que el impacto real de estas iniciativas dependerá de su diseño

regulatorio y de su implementación coherente, particularmente para las MIPYMES

lideradas por jóvenes, que enfrentan mayores barreras de entrada al crédito, a los

mercados y al cumplimiento normativo. La formalización solo será sostenible si se

acompaña de incentivos claros, reglas previsibles y un entorno donde crecer no

implique asumir costos desproporcionados o incertidumbre jurídica.

En cuanto a la educación técnicoprofesional y empleabilidad, resaltamos el énfasis

del discurso en la educación como eje del desarrollo hacia 2036. ANJE destaca, en

particular, la importancia de fortalecer la educación técnicoprofesional, no solo en

cobertura, sino en calidad, pertinencia y articulación con el mercado laboral, y sobre

todo con miras a suplir el talento humano necesario de cara a los acuerdos para los

proyectos tecnológicos y de economía digital anunciados, como NVIDIA, Google, Lod

Holdings, entre otros.

Para que la educación sea un verdadero motor de movilidad social y competitividad, es

imprescindible garantizar estándares de desempeño, actualización curricular

permanente y una vinculación efectiva entre el sistema educativo y el sector productivo.

La empleabilidad juvenil y la productividad empresarial dependen, en gran medida, de

la capacidad del país para formar talento alineado con las demandas de una economía

más diversificada, más global y tecnológicamente exigente.

Respecto a la justicia efectiva y seguridad jurídica, es importante resaltar que la

modernización del Estado y las referencias a reformas institucionales en el discurso

colocaron sobre la mesa un tema estructural para el desarrollo: la justicia efectiva y

previsible. ANJE enfatiza que sin seguridad jurídica, plazos razonables y coherencia en

las decisiones de los estamentos gubernamentales, los costos de hacer negocios

aumentan y se debilitan los incentivos para invertir.

Más allá de los cambios normativos, el desafío central es garantizar una aplicación

consistente de las reglas, que fortalezca la confianza de ciudadanos y empresas, y

contribuya a un clima de negocios estable y competitivo.

En cuanto a la movilidad sostenible y ordenamiento territorial, ANJE ha expuesto,

en varios espacios, los desafíos asociados al crecimiento urbano y la movilidad,

especialmente en el Gran Santo Domingo. Resaltamos que la movilidad sostenible es

un componente clave de la competitividad sistémica del país, con impactos directos en

productividad, costos logísticos y calidad de vida.

Si bien el discurso incluyó anuncios relevantes en materia de infraestructura y

transporte, el tema no fue abordado de manera integral desde una perspectiva

sostenible: Las inversiones en infraestructura deben estar acompañadas de

planificación integrada, coordinación interinstitucional y criterios de sostenibilidad,

evitando soluciones fragmentadas y de corto plazo. Asimismo, aunque saludamos la

expansión y mejora de la matriz de generación y transmisión energética, queda

pendiente la reducción de pérdidas en la distribución para lograr una mayor

sostenibilidad del sector eléctrico y reducir su impacto en las finanzas públicas. ANJE

reitera su compromiso con el diálogo públicoprivado y con una participación propositiva

en el debate nacional. Al mismo tiempo, reafirma su rol de observación crítica y

exigencia técnica: el país necesita que las políticas anunciadas se conviertan en

resultados concretos, medibles y sostenibles. En ese sentido, esperamos las reformas

pendientes en el ámbito fiscal y laboral, no abordadas en el discurso. Como

mencionado en el mismo discurso, la expectativa de crecimiento para República

Dominicana en 2024-2034, según el informe de Atlas of Economic Complexity, es de

apenas un 3.8%, por debajo del potencial habitual de República Dominicana e

insuficiente para alcanzar la Meta RD 2036 con relación al tamaño de la economía. Por

eso, abogamos por ejecutar las reformas estructurales que puedan dinamizar la

economía a largo plazo.

ANJE valora que el Presidente reafirmara el compromiso con la Meta RD 2036,

orientada a convertir al país en una economía desarrollada mediante aumentos

sostenidos en productividad, capital humano e innovación. Esta visión coincide con las

aspiraciones del sector empresarial joven, pero exige acelerar las reformas

estructurales pendientes en materia fiscal, laboral e institucional, para que el

crecimiento anunciado se traduzca efectivamente en más empleos formales, y en un

entorno empresarial competitivo y previsible.

El año 2026 representa una oportunidad para avanzar en formalización empresarial,

emprendimiento juvenil, educación pertinente, justicia efectiva y movilidad

sostenible. ANJE continuará dando seguimiento a la implementación de estas

políticas, convencida de que solo a través de instituciones sólidas y decisiones bien

ejecutadas será posible transformar el crecimiento económico en desarrollo inclusivo y

duradero.

