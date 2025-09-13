Análisis profundo de ex ministro de Agricultura, COMERCIO EXTERIOR AGROPECUARIO: OTRO FRACASO DEL GOBIERNO

Por: Ing. Luis R. Rodríguez MSc

Ex Ministro de Agricultura

Coordinador Nacional Movimiento Agropecuarios con Leonel (ACOLE)

La semana que recién termina tuve la oportunidad de acudir a dos invitaciones que me

fueron giradas por dos amigos de la comunicación que deseaban conversar sobre el impacto

de los cinco años de políticas agrarias del actual gobierno sobre el desarrollo del sector

agropecuario nacional.

En ambas oportunidades, expresé que se podía analizar el desempeño sectorial de estos

cinco años desde dos puntos de vista distintos: por el crecimiento del PIB Agropecuario o

por la inflación agroalimentaria, la balanza comercial de bienes agropecuarios y el enojo

social de los productores.

Veamos el primer punto de vista. Basado en los datos que aporta el Ministerio de

Agricultura y otras instituciones, el Banco Central ha calculado que el crecimiento

promedio del PIB Agropecuario durante estos cinco años ha sido de un 4.3% lo cual es

bastante bueno como indicador, pero no nos dice mucho sobre el desempeño sectorial a

nivel micro y ahora explico por qué.

El PIB Agropecuario se calcula en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco

Central utilizando los datos de producción y precios a nivel de finca que envía el Ministerio

de Agricultura y otras instituciones del sector. Para ello se utilizan unos 35 productos y

grupos de productos de la agropecuaria nacional. De estos 35 productos; 27 son agrícolas; 5

provienen de la pecuaria (carne de res, carne de cerdo, carne de pollos y huevos, leche y

carne de ovino caprinos) mientras que de los otros restantes; 2 son de la Silvicultura

(madera y carbón) y 1 es de la captura de peces y mariscos tanto de agua dulce como

salada.

Ahora bien, el mayor impacto sobre el crecimiento del PIB Agropecuario lo tiene el

subsector agrícola, no sólo por la cantidad de productos incluidos sino, además, por la

ponderación que tienen algunos de ellos debido a las enormes áreas sembradas de los

mismos, tal es el caso del arroz, el plátano, el café, el cacao, la caña de azúcar y el

aguacate. En otras palabras, esto significa que si 19 de los 25 productos vieran caer su

producción o sus precios y los productores sufrieran grandes pérdidas, esto posiblemente no

tenga un marcado impacto negativo en el crecimiento del PIB Agropecuario siempre que

estos 6 grandes cultivos se mantengan igual o con un ligero crecimiento.

En definitiva, el crecimiento interanual del PIB Agropecuario es un dato importante que

debemos monitorear, pero éste, por sí mismo, no constituye una radiografía adecuada del

desempeño sectorial.

El segundo punto de vista para analizar el impacto de las políticas públicas agropecuarias

del gobierno sobre el desempeño del sector es mediante el examen de los datos estadísticos

que tienen que ver con la asignación de recursos a las instituciones del sector, el empleo en

la agricultura, la inflación de bienes agroalimentarios, el comercio exterior de bienes

agropecuarios y el enojo social de los productores, aunque éste último sólo se perciba y no

haya forma de cuantificarlo.

La importancia política relativa de un sector económico se puede medir por la orientación

que muestra un gobierno al distribuir y asignar los fondos del presupuesto nacional. En el

caso de nuestra agropecuaria, en el presupuesto nacional 2025 sólo se consignan unos

RD$18,500 millones para el Ministerio de Agricultura, lo que tan solo representa el 1.1%

del presupuesto nacional. Si de este monto, alrededor del 73% se dedica a salarios y

viáticos, entonces queda claro que el 27% restante no es suficiente para implementar los

programas de apoyo que demanda el sector. Por tanto, si por asignación de recursos es:

podemos deducir que el sector agropecuario no es una prioridad para este gobierno.

Igualmente, sin un robusto programa de investigación y transferencia de tecnologías no es

posible mejorar la productividad y la competitividad sectorial en un mundo globalizado.

Sin embargo, los recursos asignados para estos fines tan solo alcanzan el pírrico monto de

RD$ 341 millones lo que representa el 0.1% del PIB Agropecuario, mientras que el

promedio para la región es de un 0.95%. La investigación agropecuaria tampoco es

prioridad para este gobierno y ahora menos luego de los ataques ocurridos en la semana a

las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias (CENIP).

Del mismo modo, la prosperidad del campo depende de políticas públicas agrarias

amigables que estimulen la inversión, la producción y el empleo en las zonas rurales del

país. El crecimiento de las actividades agropecuarias tiene un marcado impacto en el

bienestar general de las comunidades mediante la creación de otros empleos y servicios no

agrícolas que redistribuyen los ingresos agropecuarios, reduciendo así considerablemente la

migración rural.

Pero aquí resulta en todo lo contrario. La ausencia de políticas agrarias en apoyo a la

producción agropecuaria ha devenido en la pérdida de 54,799 empleos agropecuarios en

estos 5 años de gobierno. Según datos del Banco Central, el empleo en la agricultura ha

caído de 360,062 personas ocupadas en diciembre del 2019 a unas 305,263 en junio de este

año 2025 para una reducción del 15% de los empleos agropecuarios. Como se puede ver, la

carencia de una política agropecuaria amigable no sólo ha afectado directamente a los

productores, sino que también ha afectado a los pobres rurales de manera brutal.

Otro indicador utilizado para medir el éxito o fracaso de las políticas agropecuarias

gubernamentales es el precio de los alimentos de primera necesidad. Estos datos son

colectados de manera permanente por el Banco Central el que los procesa y publica como

valores de las diferentes canastas básicas, es decir, la cantidad de dinero que requiere una

familia para cubrir sus necesidades alimentarias básicas dependiendo del nivel de ingreso

en que se encuentre. Hay 5 niveles o quintiles, los cuales agrupan a las personas por sus

niveles de ingresos y van desde el quintil 1 (el 20% más pobre) hasta el quintil 5 (el 20%

más rico).

De acuerdo con estas cifras, el valor de la canasta básica promedio pasó de RD$36,083.65

en agosto de 2020 a RD$45,255.74 a junio de 2024 para un crecimiento de un 25% en el

precio de los alimentos y bienes esenciales. Este valor, obviamente, es el promedio de los

valores de las canastas de los 5 quintiles. (A propósito, para abril 2025 ya este valor había

alcanzado los RD$46,728.50).

Sin embargo, cuando examinamos el valor de la canasta agroalimentaria del quintil 1, el del

20% de la población más pobre, durante el mismo período esta pasó de RD$21,153.51 a

RD$27,044.03 para un incremento de 28%. Nueva vez, la ausencia de políticas

gubernamentales a favor de la producción agropecuaria trae como consecuencia escasez y

un enorme incremento en los precios de los alimentos lo que se ha traducido en una

inflación agroalimentaria indetenible. Es por ello que hoy día más dominicanos van a

dormir sin haberse alimentado adecuadamente o han tenido que saltar algunas comidas.

De igual manera, otro elemento importante para medir el éxito o fracaso de las políticas

agrarias de un gobierno es el impacto que estas tienen sobre el fomento de las

exportaciones y la gestión adecuada de las importaciones de bienes agroalimentarios. En

ese sentido, este gobierno ha sido un abanderado de la promoción y estímulo de las

importaciones en desmedro de la producción nacional y del bienestar de los productores

agropecuarios. Para que no quedara dudas sobre su orientación contraria a la producción

nacional, este ha sido el único gobierno en introducir al congreso y promulgar una ley que

estableció un arancel cero (0) para la importación de 67 productos agroalimentarios, lo que

devino en cuantiosas pérdidas para los productores y en ningún impacto positivo sobre los

precios al consumidor, principal argumento para promover este despropósito. Veamos que

dicen las cifras.

De acuerdo al Sistema Armonizado utilizado internacionalmente por todas las aduanas del

mundo, todos los bienes comercializados a nivel global se organizan por Capítulos. Los

Capítulos que incluyen los bienes agroalimentarios van desde el 01 (Animales Vivos) hasta

el 12 (Semillas y frutos oleaginosos) los cuales agrupan a los productos primarios de la

agropecuaria y, además, se le añaden los Capítulos del 13 (Gomas, resinas y demás jugos y

extractos vegetales) hasta el 24 (Tabaco y Sucedáneos del tabaco elaborado); estos últimos

12 Capítulos corresponden a los bienes agroindustriales. Es decir que desde el Capítulo 01

hasta el 24 se encuentran todos los bienes agropecuarios y agroindustriales que exporta e

importa un país.

Como podemos observar en el gráfico de más abajo, las exportaciones de los primeros 12

Capítulos (bienes agropecuarios primarios que son los que resultan impactados por las

políticas agropecuarias gubernamentales) pasaron de US$ 594.90 millones en el 2019 a

US$ 628.00 en 2024 para un pobre incremento de 5.5%. Sin embargo, cuando observamos

las importaciones de estos mismos bienes durante el mismo período, estas pasaron de US$

1,357.80 millones a US$2,553.24 millones, para un descomunal incremento de 88%. Como

se puede ver, estas enormes importaciones de bienes agroalimentarios primarios son las

causas del deterioro del bienestar de los productores y de la calidad de vida en el ámbito

rural.

Por otro lado, las exportaciones agroindustriales observaron un mejor desempeño gracias a

los altos precios del cacao y al empuje en las exportaciones de bebidas alcohólicas y

cigarros premium. De hecho, estas exportaciones pasaron de US$ 1,723.56 millones en el

2019 a US$ 2,639.73 millones en el 2024 para un incremento de 53%. Sin embargo, este

crecimiento fue anulado por unas importaciones de los mismos bienes que pasaron de US$

1,773.21 millones a US$ 2,780.26 millones, representando un incremento de 57% en las

importaciones de bienes agroindustriales.

En conclusión, cuando comparamos las exportaciones agropecuarias y agroindustriales vs

las importaciones durante los 5 años de este gobierno, las estadísticas nos muestran que las

exportaciones totales pasaron de US$ 2,318.46 millones en 2019 a US$ 3,267.73 millones

en 2024 para un incremento de 41%. Mientras que, por el otro lado, las importaciones de

los mismos bienes y para el mismo período pasaron de US$ 3,131.46 millones a US$

5,333.50 millones para un incremento de 70%, una muestra de que con una balanza

comercial agropecuaria deficitaria en US$ 2,202 millones, el comercio exterior

agropecuario de este gobierno puede ser considerado como un fracaso.

Fuente: Dirección General de Aduanas (DGA)

Ante una situación de calamidad nacional, tal como la están sufriendo los productores

agropecuarios nacionales (especialmente los productores de leche, avicultores, productores

de banano, de habichuelas, de ajo, de cebolla, de carne de cerdo, de vegetales orientales, de

vegetales de invernaderos, de mango y ahora de arroz), es natural que la desesperanza y el

desencanto se aposenten en el campo dominicano. Sin embargo, el sector agropecuario

nacional ha mostrado ser de una resiliencia a todo dar y que, al igual que el Ave Fénix,

siempre se levanta de entre sus propias cenizas.

Los productores tienen los conocimientos, los recursos naturales y la fortaleza para

relanzarse y volver a ser prósperos y felices. Sólo falta un gobernante con una clara y

propositiva visión sectorial de desarrollo que incluya, además de las operaciones del sector

agropecuario, todas aquellas actividades que propendan a un desarrollo rural sostenido.

El sector agropecuario debe ahorrar su enojo social con estas autoridades y transformarlo

en votos a favor de un presidente que le otorgue la PRIORIDAD POLITICA que el sector

merece y necesita para volver a despegar. Estoy seguro de que Leonel Fernández habrá de

ser ese nuevo presidente!