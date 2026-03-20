Alcaldía del DN y Liga Municipal realizan conferencia para más de 150 juntas de vecinos de la capital

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional y la Liga Municipal Dominicana (LMD) realizaron una conferencia para más de 150 juntas de vecinos de la capital sobre la importancia de la participación del liderazgo comunitario como aliado de los ayuntamientos.

La Dirección de Desarrollo Comunitario del cabildo capitaleño, en colaboración de la LDM, organizó el conversatorio titulado “Las Juntas de Vecinos: Pilar de la Participación Ciudadana y Aliadas Estratégicas del Gobierno Local”, en la que el director de Monitoreo y Gestión Municipal de la LMD, Manuel Marte, conversó sobre la participación ciudadana en la gestión municipal. Mientras que Beycker Custodio, encargado de Planes, Programas y Proyectos, habló acerca de la gobernanza local y presupuesto participativo.

Al hablar en representación de la alcaldesa Carolina Mejía, la secretaria técnica del cabildo, Sina del Rosario, dijo que los presidentes de las juntas de vecinos son clave para la gestión local. “Gracias, poque sin ustedes la gestión local sería prácticamente imposible”, subrayó.

La subsecretaria general de la Liga Municipal Dominicana, Mayrelin García, valoró la existencia de esta conferencia, ya que se corresponde con una visión clara de gobernanza donde la participación ciudadana es una práctica sistemática y que aporta resultados.

“Desde la Liga Municipal Dominicana valoramos también profundamente este enfoque porque reafirma una convicción que compartimos: no hay gestión local efectiva sin participación ciudadana organizada”, sostuvo García.

El director de Desarrollo Comunitario, Raymond Rodríguez, destacó el entusiasmo que la alcaldesa Carolina Mejía ha puesto para apoyar a este tipo de proyectos.

“La ciudad que señamos no se construye sola, se construye con la gente que decide dar el paso e involucrarse, y eso están haciendo ustedes”, apuntó Rodríguez, al exhortar a los líderes comunitarios a asumir responsabilidades.

Eunicex Corniel, integrante del Consejo Económico y Social del Distrito Nacional, afirmó que nunca una alcaldía había apoyado tanto a las juntas de vecinos, como lo está la de la capital bajo las directrices de Carolina Mejía.

Ante una nutrida representación de las juntas de vecinos de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, se aprovechó el escenario para anunciar que el próximo jueves 26 de marzo se llevará a cabo una gran celebración para conmemorar el Día de las Juntas de Vecinos en el Club Los Prados a las 5:00 de la tarde.

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