Alcaldía del DN realiza recuperación de espacio público y limpieza en Los Praditos

Santo Domingo, DN- La Alcaldía del Distrito Nacional realizó un operativo integral en el sector de Los Praditos, donde se recuperó espacio público con el retiro de chatarra, seguido de una minuciosa limpieza.

La intervención se llevó a cabo por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía y estuvo dirigida por las direcciones de Aseo Urbano y Defensoría y Uso de Espacios Públicos, con la finalidad de llevar orden y limpieza a los munícipes.

La titular de la Dirección de Aseo Urbano del cabildo, Ana González, envió un mensaje a que todos los comunitarios se sumen a ser parte de esta acción que les permitirá vivir en mejores condiciones.

El teniente coronel José Aníbal Sanz Melo, director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, de su parte indicó que más que una recuperación, es una jornada de concientización con los comerciantes.

“Venimos a realizar una jornada de concientización con aquellos comerciantes que no han acatado el llamado a que deben estar con el orden, cumpliendo con la ordenanza 1-2021 sobre aceras; hoy vinimos a combatir el orden con el desorden”, expresó Sanz.

Desde tempranas horas de este lunes se desplegaron unos 60 brigadistas de Aseo, quienes recorrieron diferentes calles del populoso sector limpiando las aceras, contenes, calles, frentes de casas y negocios.

Asimismo, un equipo de 20 personas para la eliminación de chatarras y otros objetos que obstaculizan y hacen interferencia en la circulación fluida de los peatones.

Cabe destacar que el cabildo continúa con este tipo de intervenciones en diferentes sectores del distrito, recordando el operativo de notificación a metaleras en Villa Consuelo realizado junto a otras entidades la semana pasada, con el objetivo de ofrecerles soluciones a los comercios que operan sin los permisos requeridos y a los que ocupan el espacio público.

