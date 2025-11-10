Alcaldía del DN realiza jornada gratuita de esterilización y vacunación de perros y gatos

Santo Domingo, DN – En el seguimiento de un compromiso sostenido de Carolina Mejía, la Alcaldía del Distrito Nacional llevó a cabo la trigésimo segunda jornada gratuita de bienestar animal este fin de semana, en la que se realizaron 101 esterilizaciones, 235 desparasitaciones y 422 vacunas, incluyendo 235 de la rabia.

La jornada se llevó a cabo exclusivamente para residentes del Distrito Nacional en la Estación de Bomberos #3, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Ortega y Gasset, donde desde temprano los dueños llevaron a sus mascotas para recibir el servicio gratuito.

La jornada, organizada por la Dirección de Servicio Social de la Alcaldía del Distrito Nacional, se realizó en colaboración con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Fundación Quisqueya en Desarrollo, Fundación Mi Mascota, Ghetto2garden.

A propósito del mes de la no violencia contra la mujer, los dueños posaron con sus mascotas en un hermoso marco conmemorativo de esta lucha.

Visión y compromiso de Carolina con el bienestar

Gracias al esfuerzo encabezado por Carolina Mejía y su equipo del cabildo se han llevado a cabo 32 jornadas de bienestar para perros y gatos en alrededor de tres años y medio. Como resultado de este trabajo, se han aplicado 14,955 vacunas, 8,838 desparasitantes y se han realizado 3,546 esterilizaciones en menos de cuatro años.

Con estas acciones sostenidas en el tiempo, la Alcaldía del Distrito Nacional reafirma que el bienestar animal también es bienestar humano, porque cuidar de los animales es también cuidar de las familias, los niños, las calles y del corazón colectivo como ciudad.

El pasado mes de octubre, la alcaldesa del Distrito Nacional recibió un reconocimiento por su continua labor de impulso a las jornadas de bienestar para caninos y felinos.

Carolina aseguró que este resultado se ha logrado gracias a una visión clara de constancia y voluntad política para hacer de Santo Domingo una ciudad más sana y humana, con el cuidado de toda la familia, incluyendo a los animales.

