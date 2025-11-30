Alcaldía del DN realiza amplio operativo de aseo y recuperación de espacios en los ensanches La Fe y Kennedy

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional desplegó un amplio operativo de limpieza y recuperación de espacios públicos en los ensanches La Fe y Kennedy, contando con un amplio respaldo de las juntas de vecinos.

La iniciativa, desarrollada bajo las directrices de Carolina Mejía, estuvo encabeza por la directora de Aseo Urbano, Ana González, y el director de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, teniente coronel José Aníbal Sanz.

Alrededor de 120 efectivos, entre brigadistas de Aseo Urbano y miembros de la DUEP y la Policía Nacional, llevaron a cabo las labores para beneficio de estos sectores capitaleños.

González pidió a sus brigadistas esforzarse por dejar el barrio lo más limpio posible, al tiempo de que les exhortó a que les pidan a los moradores a que tengan conciencia para mantener los frentes de sus casas listos.

“Vamos a hacer este operativo hoy, mañana y el domingo con todo el amor y el cariño que nuestra alcaldesa del Distrito siempre refleja para sus barrios”, manifestó.

En tanto, el titular de la DUEP afirmó que el operativo se llevaba a cabo con el apoyo de Digesett y de la Policía Nacional.

“Tenemos un compromiso con la ciudadanía de recuperar aquellos espacios públicos que están siendo mal utilizados… Hoy vamos a recuperarlos, reitero, de la mano con la comunidad”, indicó Sanz Melo.

Comunitarios reconocen esfuerzos impulsados por Carolina

Juntas de vecinos de ambos ensanches aseguraron que en la gestión de Carolina Mejía han sido notables los esfuerzos por mantener la recogida de los desechos con el envío de los camiones colectores varias veces al día, así como la recuperación de espacios para la gente.

La presidente del Movimiento Comunitario Visión de lo Alto, Italia García, resaltó el esfuerzo constante no solo de la alcaldesa, sino también de Aníbal Sanz en la recuperación de espacios.

“Estamos llevando también la concientización a nuestros vecinos, por favor, la basura al zafacón”, señaló la líder comunitaria.

El miembro de la Junta de Vecinos del Ensanche La Fe, Radhamés Caonabo Medina, afirmó que “estamos aquí apoyando el esfuerzo constante que está haciendo en la Alcaldía del Distrito Nacional nuestra alcaldesa Carolina Mejía para recuperar los espacios públicos y la limpieza”.

Yenesys Polanco, una comunitaria que reside en la zona desde hace más de 40 años, dijo que hace falta más educación ciudadana, ya que los camiones pasan varias veces al día para recoger los desechos, y al momento de pasar, las personas comienzan a colocar la basura nuevamente. “Vamos a tomar conciencia, es hora de que la población tome conciencia y la basura la dejemos para cuando pase el camión”.

Zaidy López invitó a cada vecino a sumarse a la causa de limpiar sus frentes y a tener un manejo adecuado de los desechos, al tiempo de reconocer la labor de las autoridades municipales.

