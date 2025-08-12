Alcaldía del DN inicia intervención integral en sectores de los kilómetros de la avenida Independencia

Santo Domingo, DN — La Alcaldía del Distrito Nacional inició una intervención integral en distintos sectores de los kilómetros siete, ocho, ocho y medio y nueve de la avenida Independencia.

Por instrucciones de la alcaldesa Carolina Mejía, las direcciones de Infraestructura Urbana, a través del departamento de Alumbrado; Aseo Urbano, Tránsito y Movilidad Urbana, Mantenimiento y Obras Comunitarias y Gestión Ambiental encabezaron diferentes acciones en referidos sectores.

Colocación de luminarias LED, señalización de calles, pintura de badenes, limpieza de imbornales, reconstrucción de aceras, colocación de reductores, entre otras acciones, son parte de la respuesta producto del compromiso asumido por Carolina Mejía durante una actividad en la avenida Cayetano Germosén.

Alonzo Rosario, director de Infraestructura Urbana, indicó que se está honrando la palabra de la ejecutiva municipal, dando inicio a esta intervención desde el sector San Miguel, en el kilómetro ocho y medio de la Independencia.

“Vamos a señalizar todas las calles para que las personas le den un uso correcto y que sepan que cuando es una vía, es una vía. Así como todo tipo de intervención, auguramos lo mejor”, expresó Raudy Vargas, coordinador del gabinete social.

En tanto que la regidora María del Carmen Reynoso manifestó que la alcaldesa Mejía, junto al Concejo de Regidores, comunitarios y los directores del cabildo, continuará impactando los sectores capitaleños.

Asimismo, agradeció a las juntas de vecinos por siempre estar dispuestas a trabajar de la mano con las autoridades, exhortándoles que todo lo que se haga debe ser cuidado por el bienestar de todos.

“Empieza la iluminación y los arreglos de calles. Estamos aquí también trabajando los callejones para asfaltarlos para que nada les falte a nuestros sectores”, apuntó Reynoso.

De su parte, el regidor Elías Reynoso dijo: “para nosotros es de suma satisfacción poder llevar soluciones a cada uno de nuestros sectores; estamos aquí trabajando juntos de la mano en beneficio de nuestra comunidad”.

Los presidentes de las juntas de vecinos del sector San Gabriel, San Miguel y La Lotería estuvieron presentes en el inicio de las intervenciones y expresaron su agradecimiento a Carolina Mejía y todo su equipo por cumplir con las necesidades de los moradores.

“Le damos las gracias a nuestra alcaldesa por su buena gestión, a Raudy Vargas por siempre ayudar a las juntas de vecinos; se hizo un levantamiento y hoy ya es una realidad. Vamos a iluminar los barrios y vamos a estar más tranquilos, porque un barrio iluminado es un barrio más seguro”, dijo Ana Luisa Rodríguez, presidenta de la Junta de Vecinos San Gabriel.