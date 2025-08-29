- Publicidad -
Locales

Alcaldía del DN inicia construcción de verja perimetral para mejorar seguridad en cementerio Cristo Redentor

PRIMICIAS DIGITAL29 de agosto de 2025
Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional inició la construcción de una verja perimetral para aportar mayor seguridad en el cementerio Cristo Redentor, promoviendo el respeto mutuo y la armonía urbana entre la comunidad y quienes visitan el camposanto.
Este muro, que constará de 2,100 metros lineales de extensión y un promedio de 2.20 metros de altura, servirá como barrera contra accesos no autorizados, evitando así actos de vandalismo. Además, definirá claramente los límites entre la parte comunitaria y el cementerio, evitando confusiones.
El director de Infraestructura Urbana de la Alcaldía del Distrito Nacional, Alonzo Rosario, explicó que esta construcción representa una medida fundamental para garantizar el respeto, la seguridad y la adecuada convivencia entre el cementerio y la comunidad que lo rodea.
“El muro actúa como una barrera que evita el acceso no autorizado y previene el uso indebido del espacio”, añadió Rosario.
Asimismo, el titular de Infraestructura Urbana indicó que ayudará a gestionar el drenaje del agua, previniendo inundaciones y daños a las propiedades cercanas.
Anteriormente, existía una verja que abarcaba algunos metros del cementerio, pero fue derribada debido al mal estado en el que se encontraba.
