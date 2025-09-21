Alcaldía del DN e instituciones aliadas retiran siete toneladas de desechos de Playa Manresa

Santo Domingo, DN – En el marco de la celebración del Día Mundial de la Limpieza de Playas, la Alcaldía del Distrito Nacional desarrolló una jornada de aseo en el litoral de Manresa, donde se retiraron alrededor de siete toneladas de desechos.

Bajo la coordinación de la Dirección de Gestión Ambiental y Aseo Urbano del cabildo, la jornada se llevó a cabo en colaboración del Ministerio de Defensa, Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), Colegio Carol Morgan (SEASAVERS), la Cooperativa de Ahorros y Préstamos de las Fuerzas Armadas (COOPINFA) y Trinchera Ecológica.

Las brigadas y los voluntarios sacaron 383 fundas de desechos, la mayoría de plásticos y material foam, siendo utilizados ocho camiones.

Milagros Mercedes, directora de Gestión Ambiental del cabildo, agradeció en nombre de la alcaldesa Carolina Mejía a todos los presentes y reveló que los plásticos recolectados serán donados a fundaciones que reciclan, para que se les dé otro uso.

El coordinador técnico de Gestión Ambiental, Francisco Metz, valoró que los centros educativos se adhieran a las políticas de responsabilidad ambiental, ya que ese involucramiento de los más jóvenes garantiza la preservación del medioambiente.

El general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, director general del SENPA, consideró que el cuidado medioambiental es un tema que le compete a todo el pueblo dominicano, por lo cual agradeció por el trabajo que hombro a hombro se estaba realizando en Manresa.

“Cuando el medioambiente llama, todos debemos dar un paso al frente”, resaltó el coronel Julio César Rodríguez Burgos.

Además, estuvo presente el mayor general Juan José Otaño Jiménez, presidente de la Cooperativa de Ahorros y Préstamos de las Fuerzas Armadas.

A propósito de la celebración del Día Mundial de la Limpieza de Playas, se desarrollaron jornadas en las playas Tortugas, Güibia y Fuerte San Gil, con la participación de distintas instituciones públicas y privadas que se han sumado a esta noble causa.