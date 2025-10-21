Alcaldía del DN dispone más de 1,500 brigadistas para labores preventivas y de mitigación ante tormenta

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía dispuso de más de 1,500 personas, entre brigadistas y bomberos, para realizar labores preventivas y de mitigación ante la incidencia de la tormenta tropical Melissa.

Al dejar activado y en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, Mejía indicó que la medida busca prevenir situaciones y dar respuestas inmediatas ante problemas que puedan presentarse producto de las lluvias, manteniendo activas y en comunicación permanente a las instituciones que forman parte del organismo. Desde ayer lunes, la capital se encuentra junto a otras demarcaciones bajo alerta amarilla.

“En este momento, tanto las direcciones administrativas como operativas de la Alcaldía del Distrito Nacional y las otras instituciones del Gobierno central aquí presentes, todos debemos hacer trabajos preventivos y apoyar las direcciones operativas en los trabajos que estamos realizando. Todos, tanto los directores administrativos, coordinadores y supervisores debemos estar en la calle”, apuntó Carolina.

La ejecutiva municipal fue enfática en llamar a los capitaleños a no sacar las fundas con basuras a las aceras en momentos en los que se esperan lluvias, ya que podrían ser arrastradas por el agua y terminar obstaculizando los imbornales.

Mejía hizo un llamado a los constructores y desarrolladores a recoger los materiales para evitar que los agregados sean arrastrados por las lluvias.

Actualmente, más de 840 brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano de encuentran desplegados haciendo la recogida de desechos. Asimismo, se informó que producto de la tormenta tropical, el inicio de la recogida nocturna de desechos iba a iniciar a las tres de la tarde de este martes.

El Cuerpo de Bomberos del DN dispuso de 290 miembros fijos en 15 estaciones, así como más de 500 voluntarios. Además, tiene 24 unidades contra incendios, incluyendo botes de rescate.

A esto se suman colaboradores de otras direcciones operativas y administrativas de la alcaldía, a las cuales les fueron designadas tareas especiales de cara a la mitigación de las lluvias que produce este fenómeno atmosférico.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó que campos nubosos asociados a una activa tormenta tropical Melissa seguirán generando fuertes aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el transcurso de la semana sobre el país.

Durante la sesión, el predictor Cristopher Paniagua que el campo nuboso de Melissa llegará a afectar el país. “Se estima que este sistema, por su gran campo nuboso, abarque toda la República Dominicana, una vez su centro esté cerca de Haití o Cuba, según las proyecciones de trayectoria.

En esta semana se han intensificado los esfuerzos preventivos con el aumento de la frecuencia de las labores acostumbradas durante este período de lluvia. Las brigadas operativas del cabildo, que incluyen personal, equipos, camiones succionadores y otros vehículos, han aumentado la limpieza de los filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos, entre otras medidas que están listas para ser ejecutadas si el momento lo amerita.

El comité está integrado por los ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, así como por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencias, Intrant, Sistema 9-1-1, Defensa Civil, Indomet, Digesett, Cruz Roja, Superintendencia de Electricidad y el Concejo de Regidores, entre otras.