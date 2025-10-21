Alcaldía del Distrito Nacional mantiene trabajos preventivos para reducir impacto de las lluvias

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional amplió sus acostumbrados trabajos preventivos de limpieza de filtrantes e imbornales con la finalidad de reducir el impacto de las lluvias provocadas por una onda tropical y un sistema frontal, manteniendo el buen funcionamiento de estos elementos vitales del drenaje.

Bajo las instrucciones de Carolina Mejía, el cabildo ha intensificado los operativos para garantizar la fluidez en los colectores, así como las brigadas de barrido se han desplegado en labores de cuneteos.

Los colaboradores de la alcaldía con los camiones succionadores han estado presentes en puntos previamente identificados, incluyendo avenidas como la John F. Kennedy, 27 de Febrero, George Washington, Dr. Fernando Defilló, V Centenario, así como en sectores Ciudad Nueva, ensanche Paraíso, Los Restauradores, ensanche Naco, Los Prados y la urbanización Fernández, entre otros.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) pronosticó para la tarde de este lunes que los remanentes del sistema frontal se combinarán con el viento predominante del este/noreste, los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico) y la incidencia de una onda tropical con rápido desplazamiento hacia el oeste, para dar lugar a la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por esta razón, más de 15 provincias se encuentran bajo alerta.

A mediados de año, la alcaldía puso en funcionamiento el plan piloto de semáforos pluviales que indican el nivel de agua acumulada en puntos críticos, tales como el entorno del Club Paraíso, entorno Club Los Prados, V Centenario en el paso desnivel de la Tunti Cáceres y Peña Batlle, entorno Teleantillas, entre otros.

La Alcaldía del Distrito Nacional exhortó a la población a no sacar los desechos a los frentes de sus casas en momentos en los que llueve o se esperan fuertes lluvias, ya que pueden ser arrastrados por el agua y obstruir los filtrantes.