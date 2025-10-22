Alcaldía de Santiago realiza saneamiento de cañadas ante lluvias por tormenta Melissa

Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago de los Caballeros lleva a cabo trabajos de saneamiento y mantenimiento de cañadas y arroyos ubicados en la calle 10 de Gurabo, la carretera Don Pedro y El Embrujo I, ante las lluvias ocasionadas por los efectos de la tormenta tropical Melissa.

El operativo es encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, quien supervisó los trabajos de mantenimiento preventivo en el arroyo Gurabo, como parte del programa de limpieza de cañadas, arroyos e invernales de la Alcaldía.

Durante la supervisión, el alcalde destacó que estas acciones permiten prevenir desbordamientos que en el pasado afectaban a los residentes de estas comunidades.

«Gracias a este mantenimiento, hemos evitado que el arroyo Gurabo provoque inundaciones que ponen en riesgo a los moradores”, señaló.

Asimismo, Ulises Rodríguez enfatizó que, ante fenómenos atmosféricos que podrían generar lluvias intensas, la Alcaldía mantiene acciones preventivas activas, protegiendo la vida y los bienes de los ciudadanos mediante la limpieza y saneamiento de los cauces de agua en los puntos críticos del municipio.

Con esta intervención, la Alcaldía de Santiago reafirma su compromiso con la seguridad de las comunidades y la prevención de desastres por inundaciones durante la temporada de lluvias en el municipio.