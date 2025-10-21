- Publicidad -
Alcaldía de Santiago inicia operativo de curación de palmas reales en principales avenidas de la ciudad

21 de octubre de 2025
Santiago de los Caballeros.– La Alcaldía de Santiago, a través de la Gestión Ambiental Municipal, inició este martes un amplio operativo de curación y mantenimiento de palmas reales ubicadas en diferentes avenidas del municipio, con el objetivo de preservar el arbolado urbano y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Los trabajos se desarrollan con el apoyo de especialistas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes, junto a técnicos municipales, ejecutan labores de diagnóstico, saneamiento y control biológico en los ejemplares afectados por plagas y deterioro.

Durante el inicio del operativo, el equipo técnico de la Alcaldía intervino las primeras palmas enfermas en los alrededores del Hospital Regional José María Cabral y Báez, el Banco Santa Cruz, y en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y España, donde se detectaron daños provocados por carpinteros y otros insectos perforadores.

El subdirector de Gestión Ambiental Municipal, Richard Fondeur, y el director de Ornato, Plazas y Parques, Waldermar Tejada, explicaron que esta jornada forma parte de un programa permanente de mantenimiento y recuperación del arbolado urbano, orientado a mejorar la estética de las vías, prevenir accidentes y proteger el patrimonio verde de Santiago.

“Estamos realizando una labor técnica de curación y preservación de nuestras palmas reales, muchas de las cuales estaban afectadas por plagas que debilitan su estructura. La meta es rescatar estos árboles sin necesidad de talarlos, aplicando tratamientos adecuados y sostenibles”, destacó Fondeur.

La Alcaldía de Santiago, bajo la gestión del alcalde Ulises Rodríguez, reafirma su compromiso con el medio ambiente, la salud vegetal y la conservación de los espacios públicos, impulsando acciones conjuntas con instituciones ambientales para seguir construyendo una ciudad más limpia, verde y sostenible.

