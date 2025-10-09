Alcaldía de Boca Chica pone en marcha moderno plan de saneamiento urbano con nuevos equipos

El alcalde Ramón Candelaria impulsa la modernización del cabildo con una nueva flotilla de equipos y maquinarias, para fortalecer los servicios municipales y la eficiencia operativa.

Boca Chica, 8 de octubre de 2025. – Con el propósito de fortalecer los servicios de limpieza y saneamiento urbano, la Alcaldía de Boca Chica incorporó una moderna flotilla de equipos pesados que garantiza la recolección de desechos sólidos de forma más ágil, segura y eficiente.

Durante el acto de entrega, realizado en la parte frontal del Palacio Municipal, el alcalde Ramón Candelaria destacó que esta adquisición representa un cambio estructural en la gestión municipal, priorizando la atención a las comunidades más vulnerables y las zonas rurales del municipio.

“Durante muchos años, Boca Chica estuvo rezagada, pero hoy decimos con orgullo que este municipio está de pie, con una administración que trabaja de manera transparente, planificada y con resultados”, afirmó el ejecutivo municipal.

El alcalde adelantó que su gestión tiene el compromiso de seguir transformando Boca Chica en un lugar más limpio, ordenado y con mayores oportunidades para todos.

Asimismo, explicó que, con la integración de estos equipos, el gobierno local pondrá en marcha un Plan de Movilización Comunitaria que involucrará brigadas municipales y organizaciones locales para optimizar la recolección de desechos sólidos, el mantenimiento urbano y el ornato de los espacios públicos, como parques, centros comunales, aceras, contenes y áreas verdes, entre otras.

“Esta flotilla es una muestra de que seguimos avanzando. Nuestro compromiso es con la gente, con cada barrio y con cada comunidad que espera ver una Alcaldía activa, cercana y eficiente”, agregó Candelaria.

De igual manera el ministro administrativo de la presidencia Andres Bautista, destacó que el gobierno del presidente Luis Abinader tiene claro la importancia de los gobiernos locales, y que ningun mandatario ha hecho tanto por los municipios, que Abinader.

Equipos incorporados al Ayuntamiento de Boca Chica

Tres camiones compactadores de 14 yardas, destinados a reforzar la recolección de residuos sólidos.

Un camión tipo volteo Mack de 8 metros cúbicos, para transporte de materiales en obras públicas.

Un rodillo apisonador, clave para pavimentación y compactación de calles.

Un remolque Centrellive Trailer, que amplía la capacidad logística del Ayuntamiento.

Una motoniveladora Komatsu, esencial para nivelación y mantenimiento vial.

Una pavimentadora Geil, destinada a proyectos de asfaltado y rehabilitación de calles.

Un camión tipo volteo Mitsubishi Fuso Canter de 3 metros cúbicos, para transporte y apoyo operativo.

Un camión taquero Fuso de 5 mil galones.

Modelo de gestión eficiente y cercano

Expertos en gestión municipal coinciden en que la modernización de la flota y el fortalecimiento operativo constituyen elementos estratégicos para aumentar la eficiencia del municipio, reducir costos de mantenimiento y mejorar la calidad de vida de los habitantes, fortaleciendo al mismo tiempo la confianza en la administración local.

Con la adquisición y puesta en marcha de estos equipos y del personal operativo, el futuro de Boca Chica marca un hito en su historia contemporánea. Tras años de limitaciones, el municipio avanza hacia la modernización de sus servicios públicos, consolidando un modelo de gestión basado en la eficiencia, la transparencia y los resultados tangibles, con una visión de desarrollo sostenible y bienestar colectivo.

La entrega por parte de la presidencia estuvo encabeza por el ministro administrativo de la presidencia Andres Bautista, quien recibió instrucciones para representar al presidente en la actividad.

Transformaciones visibles en la ciudad

La ciudad de Boca Chica ha dado un giro de 360 grados con la implementación de contenedores para el saneamiento urbano, la entrega de motocicletas a la Policía Municipal, el equipamiento del Cuerpo de Bomberos, la mejora de salarios para los obreros, el remozamiento y equipamiento de oficinas, el acondicionamiento de funerarias municipales y la recuperación de espacios públicos.