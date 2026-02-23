Alcaldía anuncia ganadores del Carnaval del DN; Carnaval Intergaláctico conquista premio a Gran Comparsa

Santo Domingo, DN – La Alcaldía del Distrito Nacional dio a conocer a los ganadores del Carnaval del Distrito Nacional 2026, revelando que Carnaval Intergaláctico de Villa María ganó el premio a la Gran Comparsa.

La Comisión Organizadora del Carnaval del Distrito Nacional oficializó el listado de los participantes que tuvieron mejores puntuaciones en un desfile que se caracterizó por el orden y la creatividad que año tras año quedan evidenciados en el carnaval de los capitaleños. Miles de asistentes se dieron cita el pasado domingo 22 de febrero al malecón para presenciar una fiesta cultural de alto nivel.

El primer lugar de la categoría Carrozas también fue conquistado por Carnaval Intergaláctico, mientras que el segundo y tercero recayó sobre Creación y Diversión y Creación Fantástica, respectivamente.

En Diablos Tradicionales los ganadores fueron Los Dragones de Villa María, Los Cachos de Villa Francisca y Los Moñuses del Espaillat.

La categoría de Diablos de Fantasía fue encabezada por Los Incomparables, Los Hijos del Rey y Los Diablos de San Carlos.

Los Desechables de Cristo Rey se coronaron en el renglón Creatividad Popular, seguidos por El Cumpleaños Presidente y Los Pequeños Gigantes.

Por otro lado, la categoría Histórica tuvo como más destacados a Sangre Africana, Raíces Africanas, Taínos y Africanas en los tres primeros escalafones.

Creación y Diversión de Villa Francisca ganó el primer puesto en el apartado Alí Babá, dejando en el segundo a Fantasía Carnavalesca y a Los Abusadores de Villa Francisca en el tercero.

La categoría Fantasía tuvo a Creación Fantástica como su máximo representante (primero), así como a Los Burlones de San Carlos y Fantasía Extrema.

Esencia de Mi Tierra se llevó los máximos honores en la categoría Tradicional. El segundo puesto fue para Los Palos de Villas Agrícolas y el tercero El Viejevo del Swing.

El Personaje Individual Tradicional fue dominado por Roba La Gallina Tradicional, Roba La Gallina de Los Kikitones y La Muerte en Jeep del DN.

El Gallo Guerrero se alzó con el primer puesto de la categoría Personaje Individual de Fantasía, seguido por Fantasía del Dios de los Renos y Fantasía Rebelde.

El documento oficial fue firmado por el presidente del jurado, Aristóteles Ponserrate, y por el presidente de la Unión Carnavalesca del Distrito Nacional (UCADI), William García.

