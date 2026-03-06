Alcaldesa Carolina Mejía: “Ni me desespero ni me canso”

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía escuchó las peticiones comunitarias y ofreció soluciones a los residentes de Los Pinos de Los Ríos y zonas aledañas, donde fue acompañada por directores y coordinadores en el programa La Alcaldía Llega a Ti.

“Ni me desespero ni me canso, nosotros lo vamos a resolver si lo hacemos juntos”, precisó Mejía, al insistir en apostar al trabajo en equipo entre las autoridades y los comunitarios.

Aprovechando el escenario, el presidente de la Junta de Vecinos Cerros de Arroyo Hondo III, Pedro Espino, entregó un reconocimiento a la alcaldesa, asegurando que ella es una líder comprometida, cuya visión, entrega y dedicación han marcado notablemente en el desarrollo de la comunidad.

“Su labor diaria refleja un profundo sentido de responsabilidad, servicio y cercanía con la gente”, reza la placa recibida con mucho aprecio por la ejecutiva municipal.

Durante el encuentro, el liderazgo comunitario del sector estuvo representado durante el encuentro por miembros de las juntas de vecinos Barrio Azul, Juan Valdez, Fe y Unión, La Guayubín, Residencial El Ducado, Urbanización Villa Marina, La Esperanza en Acción, La Yuca de Los Ríos, Nuevo Renacer, Cerros de Arroyo Hondo III, entre otras.

Bacheos, limpieza de imbornales, aseo, recuperación de espacios públicos, poda y colocación de luminarias fueron parte de las soluciones ofrecidas por la ejecutiva municipal, así como la notificación de algunos pedidos que competen a otras instituciones estatales.

Carolina llamó a los líderes comunitarios a comprometerse a invitar a los miembros de los 19 subsectores dentro de Los Ríos a respetar los horarios para sacar los desechos para que prime la limpieza en las calles.

“Aquí lo que tenemos que hacer es el compromiso entre todos de que eso va a cambiar porque cada uno de manera individual decide que va a ser diferente a partir de hoy”, sostuvo sobre la colocación de fundas en cualquier horario.

El diputado Manuel Núñez recordó los aprestos que se han hecho para la construcción de una funeraria comunitaria que beneficie al sector.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, la doctora Elizabeth Fabián agradeció a la alcaldesa y su equipo por dedicar tiempo a escuchar las peticiones de los moradores.

Las autoridades municipales informaron que el próximo sábado se realizará un gran operativo médico-social en el que se ofrecerán consultas, medicamentos, canastillas para embarazadas y raciones alimenticias.

