Alcalde Ulises Rodríguez enciende la Navidad con la apertura del Bosque Encantado ‘Encantus’

Santiago de los Caballeros,.– La ciudad de Santiago dio oficialmente la bienvenida a la Navidad 2025, con un acto encabezado por el alcalde Ulises Rodríguez, su esposa Iris Cepín de Rodríguez y su hijo Ulises José, quienes dejaron inaugurado el Bosque Encantado “Encatus”, un espacio temático creado para el disfrute de las familias y visitantes durante la temporada navideña.

Al evento asistieron personalidades destacadas de la ciudad, entre estas, la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, el senador de la provincia, Daniel Rivera, el director regional del Servicio Nacional de Salud, doctor Bernardo Hilario y otros funcionarios de distintas direcciones regionales Estatales y de la alcaldía. Asimismo, los regidores, diputados, representantes del sector empresarial y la presidenta del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez.

La alegría de esta actividad que da inicio oficialmente a la navidad en Santiago, concentró a cientos de personas de todas las edades, en un ambiente de celebración, luces y música, marcando el inicio de una agenda especial de actividades que la Alcaldía ha preparado para fortalecer el acercamiento comunitario, promover la cultura y dinamizar la economía local, desde este jueves 27 y hasta el 05 de enero 2026, Día de los Santos Reyes, donde habrá entrega de juguetes.

Al dar inicio a esta noche mágica, el alcalde Ulises Rodríguez destacó que el encendido navideño es más que una tradición: “Es un momento para reencontrarnos con nuestros valores, para celebrar en familia y para reafirmar el compromiso de construir una ciudad más segura, humana y llena de oportunidades. La Navidad ilumina nuestro espíritu y nos invita a seguir trabajando juntos por el Santiago que todos merecemos”, expresó.

Bosque Encantado “Encatus”: un espacio para la fantasía y la familia

La apertura del Bosque Encantado “Encatus” fue uno de los momentos más ovacionados de la noche. El proyecto ofrece un recorrido mágico por la sede de la Alcaldía que, entre luces, personajes navideños, decoraciones temáticas y zonas interactivas fueron diseñadas especialmente para niños y adultos.

Este atractivo que cuenta con la participación de 43 jóvenes talentos de la Ciudad Corazón, que estarán en escena de viernes a domingos en una obra teatral, bajo la dirección general del maestro Pablo Pérez, se suma a las iniciativas culturales y recreativas que la Alcaldía impulsa para hacer de Santiago un destino vibrante durante la temporada.

Rodríguez resaltó que “Encatus” representa la creatividad y la identidad de la ciudad, al tiempo que contribuye al impulso del turismo interno, al movimiento del comercio y a la generación de oportunidades para emprendedores, artesanos y artistas locales.

Una Navidad segura, ordenada y llena de actividades

La Alcaldía informó que para este 2025 se ha preparado un amplio programa de actividades culturales, conciertos, presentaciones infantiles, ferias y jornadas comunitarias en diferentes sectores del municipio. Además, se reforzaron los operativos de limpieza, seguridad y embellecimiento urbano para garantizar que santiagueros y visitantes disfruten de una temporada organizada y accesible.

El alcalde agradeció el trabajo de los equipos municipales, las instituciones aliadas y el apoyo del sector privado. “Santiago está viviendo un proceso de renovación. Cada luz encendida simboliza la esperanza de una ciudad que avanza, que crece y que sigue transformándose para sus ciudadanos”, expresó.

Compromiso con el bienestar de la familia santiaguera

Rodríguez concluyó con un mensaje de unión y optimismo: “Deseamos que esta Navidad sea un tiempo de paz, salud y prosperidad. Que Dios bendiga a cada familia y a nuestra ciudad corazón”.

Con este encendido navideño y la inauguración de “Encatus”, Santiago se posiciona nuevamente como una de las ciudades dominicanas con mayor oferta festiva, cultural y turística para diciembre.

