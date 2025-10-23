Alcalde Francisco Peña Supervisa Acciones de Prevención y Mitigación en Diversos Sectores de Santo Domingo Oeste tras los Efectos de la Tormenta Tropical Melissa

El alcalde de Santo Domingo Oeste (SDO), Ing. Francisco Peña, realizó un amplio recorrido de supervisión por diferentes sectores del municipio, incluyendo el Residencial Brugal de Hato Nuevo y Tanque Azul de Manoguayabo, con el objetivo de evaluar las condiciones de las comunidades y coordinar las acciones de respuesta ante las afectaciones provocadas por la tormenta tropical Melissa.

Durante la jornada, el Ing. Peña estuvo acompañado por la directora de Obras Públicas Municipales, Ing. Lucía de la Rosa, y un equipo técnico de la institución, quienes efectuaron un levantamiento detallado de las zonas más vulnerables para implementar intervenciones inmediatas de mitigación, limpieza y saneamiento.

En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Alcaldía ejecutó un plan de desazolve y limpieza de drenajes pluviales en los sectores antes mencionados. Estas labores incluyen la remoción de sedimentos y desobstrucción de canales y alcantarillados, utilizando maquinaria pesada tipo retroexcavadora, con el fin de garantizar la adecuada evacuación de aguas superficiales y evitar acumulaciones que generen anegamientos.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del Plan Municipal de Prevención y Contingencia ante Fenómenos Hidrometeorológicos, el cual se ejecuta de manera conjunta con organismos de respuesta como la Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, para asegurar una atención oportuna y efectiva ante cualquier eventualidad.

Los residentes de los sectores visitados expresaron su agradecimiento por la presencia del alcalde y las brigadas de trabajo, valorando la respuesta institucional como una muestra de compromiso con la seguridad y el bienestar de las familias afectadas por las recientes lluvias.

La Alcaldía de Santo Domingo Oeste trabaja permanentemente por la protección de la vida, los bienes y la infraestructura municipal, fortaleciendo de manera continúa su capacidad operativa y preventiva, frente a los efectos de los fenómenos atmosféricos.





