Afirma crisis sector eléctrico RD no tiene justificación

NUEVA YORK.- El exmiembro del Consejo de la Empresa de Transmisión Dominicana (ETED), Jaime Vargas, declaró en esta ciudad que la crisis que experimenta el sector eléctrico en la RD no tiene justificación, salvo que exista un proyecto planificado para deteriorar el sistema con el fin de que ciertos grupos económicos lo adquieran en condiciones ventajosas.

El ETED es una compañía estatal encargada de construir, operar y expandir el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en RD, cuya función principal es garantizar la transmisión eficiente de energía eléctrica y telecomunicaciones a nivel nacional.

El sociólogo Vargas, radicado en NYC, sostiene que durante los últimos 20 años, los avances logrados en materia energética debieron garantizar que en la actualidad no existiera ni un solo apagón, salvo interrupciones programadas para dar mantenimiento a líneas de transmisión en sectores específicos.

«Sin embargo, lo que enfrentamos hoy es ineficiencia y falta de planificación». «Es inconcebible que las pérdidas de energía se mantengan en niveles del 35% e incluso hasta el 50%, cifras catastróficas que deben ser analizadas con seriedad y transparencia», precisa Vargas.

La entrada en operación de Punta Catalina debía marcar un antes y un después en la estabilidad eléctrica nacional. Con esa central en funcionamiento, no hay justificación para que persistan los apagones que hoy afectan a millones de familias, comercios e industrias.

Frente a esta realidad, hacemos un llamado urgente a que se convoque una cumbre nacional, integrada por hombres y mujeres que conocen a fondo el sector eléctrico, tanto quienes hoy lo dirigen como quienes lo han dirigido en el pasado. Solo con la suma de esas experiencias podremos diseñar una solución estructural y duradera.

Un país sin energía es un país condenado a la pobreza, al crimen y a la desintegración social. La RD merece un sector eléctrico estable, transparente y eficiente, capaz de garantizar desarrollo y calidad de vida para todos sus ciudadanos, puntualizo Vargas.