- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Afirma crisis sector eléctrico RD no tiene justificación

PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
3 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El exmiembro del Consejo de la Empresa de Transmisión Dominicana (ETED), Jaime Vargas, declaró en esta ciudad que la crisis que experimenta el sector eléctrico en la RD no tiene justificación, salvo que exista un proyecto planificado para deteriorar el sistema con el fin de que ciertos grupos económicos lo adquieran en condiciones ventajosas.

El ETED es una compañía estatal encargada de construir, operar y expandir el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) en RD, cuya función principal es garantizar la transmisión eficiente de energía eléctrica y telecomunicaciones a nivel nacional.

El sociólogo Vargas, radicado en NYC, sostiene que durante los últimos 20 años, los avances logrados en materia energética debieron garantizar que en la actualidad no existiera ni un solo apagón, salvo interrupciones programadas para dar mantenimiento a líneas de transmisión en sectores específicos.

«Sin embargo, lo que enfrentamos hoy es ineficiencia y falta de planificación». «Es inconcebible que las pérdidas de energía se mantengan en niveles del 35% e incluso hasta el 50%, cifras catastróficas que deben ser analizadas con seriedad y transparencia», precisa Vargas.

La entrada en operación de Punta Catalina debía marcar un antes y un después en la estabilidad eléctrica nacional. Con esa central en funcionamiento, no hay justificación para que persistan los apagones que hoy afectan a millones de familias, comercios e industrias.

Frente a esta realidad, hacemos un llamado urgente a que se convoque una cumbre nacional, integrada por hombres y mujeres que conocen a fondo el sector eléctrico, tanto quienes hoy lo dirigen como quienes lo han dirigido en el pasado. Solo con la suma de esas experiencias podremos diseñar una solución estructural y duradera.

Un país sin energía es un país condenado a la pobreza, al crimen y a la desintegración social. La RD merece un sector eléctrico estable, transparente y eficiente, capaz de garantizar desarrollo y calidad de vida para todos sus ciudadanos, puntualizo Vargas.

 

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL28 de agosto de 2025
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Alcalde Adams impulsa «Triple Limpieza» en NYC; carreteras más limpias, mayor uso contenedores y menos ratas

28 de agosto de 2025

Mutación genética causante de insuficiencia cardíaca es común entre los dominicanos NYC

28 de agosto de 2025

El Bronx hace historia consigue título de sóftbol masculino Juegos Juan Pablo Duarte

28 de agosto de 2025

Juegos J.P.D. en NY van en 80%; clausura este domingo con Fernando Villalona y Chimbala en el Alto Manhattan

27 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!