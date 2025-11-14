AFI Reservas celebra misa de Acción de Gracias por su 10 aniversario

La Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas) celebró

una eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia El Buen Pastor, del

Distrito Nacional, con motivo de su décimo aniversario.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, estuvo

acompañado en el oficio religioso por Ian Rondón, vicepresidente ejecutivo

de AFI Reservas y miembros de los organismos directivos de esa entidad.



Rondón resaltó que durante diez años la institución ha administrado con

responsabilidad los recursos de miles de dominicanos, con la finalidad de impulsar

el crecimiento y sostenibilidad de los clientes, garantizando así nuevas

oportunidades de inversión.

“Durante esta década, hemos trabajado con compromiso, integridad y fe en los

valores que nos guían: transparencia, excelencia y servicio al bien común”, dijo

Rondón.

Afirmó que la empresa seguirá sirviendo con honestidad y visión como garante del

bienestar de todos sus clientes.

Al oficio religioso también asistieron ejecutivos, colaboradores, aliados

estratégicos y relacionados de la empresa, quienes se unieron en oración

para agradecer los 10 años de labor de la empresa en el mercado

dominicano.

AFI Reservas destaca como una de las empresas del sector de mayor

crecimiento en los últimos años, administrando fondos de inversión e

inmobiliarios en la República Dominicana.

