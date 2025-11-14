AFI Reservas celebra misa de Acción de Gracias por su 10 aniversario
La Administradora de Fondos de Inversión Reservas (AFI Reservas) celebró
una eucaristía de Acción de Gracias en la parroquia El Buen Pastor, del
Distrito Nacional, con motivo de su décimo aniversario.
El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, estuvo
acompañado en el oficio religioso por Ian Rondón, vicepresidente ejecutivo
de AFI Reservas y miembros de los organismos directivos de esa entidad.
Rondón resaltó que durante diez años la institución ha administrado con
responsabilidad los recursos de miles de dominicanos, con la finalidad de impulsar
el crecimiento y sostenibilidad de los clientes, garantizando así nuevas
oportunidades de inversión.
“Durante esta década, hemos trabajado con compromiso, integridad y fe en los
valores que nos guían: transparencia, excelencia y servicio al bien común”, dijo
Rondón.
Afirmó que la empresa seguirá sirviendo con honestidad y visión como garante del
bienestar de todos sus clientes.
Al oficio religioso también asistieron ejecutivos, colaboradores, aliados
estratégicos y relacionados de la empresa, quienes se unieron en oración
para agradecer los 10 años de labor de la empresa en el mercado
dominicano.
AFI Reservas destaca como una de las empresas del sector de mayor
crecimiento en los últimos años, administrando fondos de inversión e
inmobiliarios en la República Dominicana.