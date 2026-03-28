Aeropuerto de Punta Cana primer aeropuerto en RD en incorporar programa Hidden Disabilities Sunflower

Punta Cana, La Altagracia. — El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) anunció su incorporación al programa internacional Hidden Disabilities Sunflower, una iniciativa global que apoya a personas con discapacidades no visibles. Esta acción reafirma el compromiso del PUJ de generar un entorno donde cada pasajero pueda sentirse

comprendido y respaldado durante su recorrido por el aeropuerto.

El programa Hidden Disabilities Sunflower utiliza un distintivo reconocido internacionalmente: el Sunflower Lanyard, una cinta que permite a las personas indicar de manera discreta que podrían necesitar más tiempo, ayuda o comprensión durante los procesos del aeropuerto. Al portar la cinta, el personal del aeropuerto puede ofrecer orientación, comunicación clara y acceso a espacios de asistencia tranquilos, garantizando que la experiencia de viaje sea cómoda y respetuosa para todos.

Con esta iniciativa, el Aeropuerto de Punta Cana no solo refuerza su compromiso con la accesibilidad y la experiencia del pasajero, sino que también da un paso importante hacia un entorno aeroportuario más empático,

inclusivo y humano, donde cada viajero puede transitar con confianza y tranquilidad. A su vez, esta iniciativa del

PUJ lo convierte en el primer aeropuerto del país en unirse al programa Hidden Disabilities Sunflower.

Durante el acto, Lisbeth Cabrera, representante local de Sunflower, destacó que “Nos enorgullece dar la bienvenida al Aeropuerto de Punta Cana al programa Hidden Disabilities Sunflower. Este paso refuerza el compromiso del aeropuerto con una experiencia más inclusiva, respetuosa y accesible para todos los pasajeros, especialmente para aquellos con discapacidades no visibles. Juntos, seguimos construyendo un entorno donde

cada persona puede viajar con mayor confianza, comprensión y dignidad.”

Asimismo, Alberto Smith, director de Operaciones Landside y Cargo del PUJ, aseguró que “En el Aeropuerto de

Punta Cana trabajamos para que cada pasajero se sienta acompañado y comprendido desde el momento en que

llega a nuestras instalaciones. La incorporación al programa Hidden Disabilities Sunflower representa un paso importante para fortalecer una cultura de empatía y atención consciente dentro de nuestras operaciones. Nuestro objetivo es que todas las personas, independientemente de sus necesidades, puedan vivir una experiencia de viaje segura, cómoda y respetuosa.”

Al implementar este programa, el aeropuerto busca identificar a pasajeros que requieran asistencia adicional de

manera respetuosa y discreta; optimizar la experiencia de viaje, garantizando tiempos y procesos más flexibles; y promover un entorno inclusivo, donde la empatía y la comprensión sean parte de cada interacción con el pasajero.

La actividad contó con la presencia de Francina Hungría como invitada especial, quien es socia y fundadora de

Puentes de Inclusión, y también se desempeña como encargada de Implementación de Tecnologías Accesibles

para Personas Invidentes en los Centros de Capacitación del Gabinete Social de la Vicepresidencia de la

República.

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