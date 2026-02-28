ADOZONA resalta el liderazgo estratégico de las zonas francas como principal motor de exportaciones y empleos

Santo Domingo, R.D. – La Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) destacó el reconocimiento otorgado por el presidente Luis Abinader al sector durante su Rendición de Cuentas ante la Asamblea Nacional, donde resaltó el desempeño histórico de las zonas francas en generación de empleos, exportaciones y atracción de inversión.

La presidenta de ADOZONA, Claudia Pellerano, afirmó que las cifras presentadas por el mandatario confirman que las zonas francas continúan siendo uno de los principales motores del crecimiento económico y la transformación productiva del país.

“El hecho de que hoy el sector supere las 858 empresas y los 200 mil empleos directos, con una participación femenina cercana al 53%, evidencia que las zonas francas no solo generan crecimiento, sino también inclusión y oportunidades reales para miles de familias dominicanas”, expresó Pellerano.

Asimismo, valoró que las exportaciones del sector hayan superado los US$8,500 millones, representando alrededor del 54% del total exportado por la República Dominicana, consolidando el mejor ciclo exportador de la historia nacional.

Para ADOZONA, estos resultados reflejan la confianza de los inversionistas en el país, la estabilidad jurídica y macroeconómica, así como el trabajo coordinado entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad y aprovechar las oportunidades del nearshoring.

Pellerano subrayó además la importancia de la estrategia nacional orientada a integrar al país en cadenas globales de valor en industrias tecnológicas avanzadas, incluyendo semiconductores, destacando que el fortalecimiento del capital humano será clave para continuar elevando el valor agregado de las exportaciones dominicanas.

“Las zonas francas han demostrado resiliencia, capacidad de adaptación e innovación. Hoy más que nunca somos una plataforma estratégica para la manufactura avanzada, los dispositivos médicos, la tecnología y los servicios modernos”, indicó.

La presidenta de ADOZONA reiteró el compromiso del sector de seguir contribuyendo a la Meta RD 2036, impulsando más empleos formales, generación de divisas y una mayor expansión territorial del desarrollo productivo

