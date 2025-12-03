200 mil dominicanos podrían padecer queratocono sin saberlo

Santo Domingo. –La oftalmóloga especialista en córnea, Judith Portorreal, advirtió sobre la magnitud silenciosa del queratocono en República Dominicana, una enfermedad ocular progresiva que podría afectar a más de 200 mil dominicanos , muchos que aún no han sido diagnosticados, impactando su desempeño escolar, laboral y calidad de vida.

Portorreal explicó que el queratocono es una alteración de la córnea , la capa transparente frontal del ojo, que hace que esta pierda su forma regular y se vuelva más cónica, al mismo tiempo que se adelgaza. Esta deformación genera visión distorsionada y puede avanzar con los años si no se detecta a tiempo.

Incidencia local: un problema que podría estar subestimado

Aunque en el país no existen estadísticas oficiales, la Unidad Oftalmológica Judith Portorreal realizó en 2022 un estudio en una escuela secundaria del Ensanche La Fe, donde se evaluaron 242 adolescentes entre 13 y 19 años.

El análisis detectó una incidencia de queratocono de 1.66 %, cifra que coincide con estimaciones internacionales (entre 1 % y 2 %) y que, extrapolada a la población dominicana, sugiere que alrededor de 200 mil personas podrían vivir con queratocono sin saberlo.

Señales de alarma que no deben ignorarse

La doctora Portorreal explicó que los primeros síntomas pueden confundirse con errores refractivos comunes. Entre ellos destacan: la visión borrosa o doble, distorsión de las imágenes, destellos o deslumbramientos, especialmente al conducir de noche, sensibilidad marcada a la luz y cambios frecuentes de receta de los lentes, especialmente cuando aparece o aumenta un astigmatismo que antes se mantenía estable.

“El queratocono suele sospecharse cuando el paciente cambia de lentes constantemente porque deja de ver bien en poco tiempo”, afirmó la especialista.

Portorreal también señaló que el hábito de frotarse los ojos con frecuencia, muy común en niños y adolescentes con alergias, puede contribuir a la progresión de la enfermedad.

Tratamiento y acceso: un desafío para el país

Aunque el queratocono no tiene cura definitiva, sí existen tratamientos que pueden detener su avance y mejorar la visión:

Cross-linking corneal para fortalecer la estructura de la córnea.

Lentes de contacto especiales (duros, esclerales).

Anillos corneales.

Trasplante de córnea en fases avanzadas.

Sin embargo, Portorreal advirtió que los tratamientos que frenan la evolución del queratocono no están incluidos en la cobertura de la seguridad social, quedando como única prestación contemplada el trasplante de córnea.

En su práctica, cerca del 50 % de los trasplantes de córnea que realiza corresponden a diagnósticos de queratocono, una cifra que refuerza la urgencia de promover la donación de órganos y tejidos.

Llamado a la prevención

La especialista hizo un llamado a la población , especialmente a los jóvenes, a prestar atención a cualquier cambio visual y acudir al oftalmólogo si experimentan variaciones frecuentes en la graduación o síntomas inusuales.

Asimismo, destacó la importancia de educar sobre esta condición, aún poco conocida, para evitar que continúe pasando inadvertida y pueda tratarse en etapas tempranas, cuando los resultados son más favorables.

