168 Horas en Primicias, temas arden en RD, inicio de la reducción del dólar, reto de no impunidad de ministra de Interior y Policía, inicio navidad, repudio a muertes de cinco personas en Santiago, daños de vientos en el Cibao, enfrentan narcotráfico en Mao y Esperanza, subsidio de RD$294.7 millones a combustibles

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El inicio en la reducción del dólar, el reto de la ministra de Interior y Policia, Faride Rafúl, de que no habrá impunidad con con el sonado caso de las cinco personas ultimadas por agentes policiales en Santiago de los Caballeros; la coerción por una violación grupal en Villa González, quejas y protestas por los apagones, repudio a la muerte de cinco ciudadanos en Santiago, rechazo a las muertes extrajudiciales en supuestos intercambios de disparos, los daños de los fuertes vientos en el Cibao, agravamiento de la crisis en Haití, averías eléctricas en el Cibao perjudicando a 38 mil clientes, la exposición comercial de ASONAHORES,la decisiónde SENASA de suspender contratos a diez centros privados, operativos en Mao y Esperanza contra el narcotráfico, el pronóstico de aguaceros en el fin de semana, la paz social elogiada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el inicio de la navidad, la suspensión de agentes policiales por la muerte de cinco personas en Santiago de los Caballeros, una invstigacion del Ministerio Público sobre la muerte de cinco personas a manos de agentes policiales, las expectativas sobre el torneo de beisbol profesional de la LIDOM, son temas de impacto en 168 Horas en Primicias.

Gobierno asigna subsidio de RD$294.7 millones para mantener sin variación precios de combustibles esenciales

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación del Gobierno de subsidio ascendente a RD$294.7 millones.

Pérez Fermín anunció que serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$12.78 por galón; el gasoil Regular en RD$18.30; el gasoil Óptimo en RD$15.12; la gasolina Regular en RD$10.60, y la gasolina Premium en RD$2.96.

Precios de los combustibles

Para la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$198.80 por galón; sube RD$2.63.

Kerosene, RD$229.80 por galón; sube RD$2.10.

Fueloil #6, RD$156.54 por galón; sube RD$0.18.

Fueloil 1%S, RD$172.79 por galón; sube RD$0.11.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.98, de las publicaciones diarias del Banco Central.