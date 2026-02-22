168 Horas de Actualidad en Primicias, cuaresma y reflexión, nuevo aniversario de la Independencia Nacional, ofrendas florales, economía, inauguración de obras en el Noroeste, choques del comercio formal e informal, necesidad de relanzar industria de la construcción, fortaleza del cigarro dominicano, peligro de teteos en algunas estaciones de combustibles, otros temas
Por Alex Jiménez
Director de Primicias
Ofrendas florales en el Altar de la Patria de diferentes instituciones por el 182 aniversario de la independencia nacional, el discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional en el Congreso Nacional, el papa León XIV instando a la reflexión en la cuaresma, los cambios esperados en el gobierno, el desfile militar del 27 de Febrero, la decepción del presidente Donald Trump por la decisión de una corte de Estados Unidos, los exitosos conciertos de Juan Luis Guerra, 440 y otros artistas en Santiago de los Caballeros, reclamos de vital importancia para que sea relanzada la industria de la construcción, los peligrosos teteos en algunas estaciones de combustibles, el trayecto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger su «figura presidencial» para los comicios de 2028, Estados Unidos pronosticando un rápido cambio en Cuba, enfrentamientos muy violentos en Colombia, Narciso Isa Conde, dirigente izquierdista analizando la pendiente enjabonada de Venezuela con Washington; el 15 aniversario de Alianza País, choques de la oposición y el gobierno en Venezuela por las pírricas excarcelaciones de presos políticos y reclamo de la celebración de elecciones, la marcha de organizaciones la izquierda en la capital, la muy lamentada muerte del exitoso músico puertorriqueño Willie Colón, el sarampión, tema en Colombia; la muerte de 18 pandilleros en Haití, el operativo de la policía haitiana en Puerto Príncipe, diferentes obras inauguradas por el presidente Luis Abinader en Santiago Rodríguez, son temas del fin de una semana e inicio de otra en República Dominicana y el mundo.
Otros temas de impacto:
El inicio el 27 de Febrero de la nueva legislatura en el Congreso Nacional
El retorno de dirigentes de la Fuerza del Pueblo al PLD en Higuey
El ex candidato presidencial Abel Martínez proclamando: «prefiero la soledad de la coherencia»
El triunfo del mayor general Cruz y Cruz, quien venció a otros generales de la Policía Nacional que aspiraban a la dirección de ese cuerpo
Las labores de mitigación de Medio Ambiente en la Presa de Hatillo, Sánchez Ramírez
¿Retiros de generales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas el 27 de Febrero?
Las contradicciones y tensiones en el PLD
Delincuentes engañando adolescentes en San Francisco de Macorís
Los partidos políticos con candidatos separados en los comicios de 2028
Las memorias del gobierno correspondientes al 2025
Reclamos al nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Cruz y Cruz, para que frene las muertes extrajudiciales
La violencia en Haití
El anuncio de reconstrucción del hospital municipal de Villa Mella
El carnaval 2026 del Distrito Nacional
El carnaval en Punta Cana
La marcha por la soberanía nacional y los derechos del pueblo
El nuevo director de la Policía hablando de mano dura, posición encuentra rechazo
Un escandaloso caso sobre visas en la justicia de Estados Unidos
La búsqueda de los restos del cacique Enriquillo
La violencia de haitianos en RD
La violencia en comunidades de RD
El nuevo presidente de Perú en un juicio
El control de un motín en una cárcel de Cuba
La mano dura que menciona el nuevo director de la Policía, es un grave error, según organizaciones de derechos humanos
Los cubanos que abandonaron a Venezuela y Guatemala
Daños escandalosos a la naturaleza en Santo Cerro en La Vega, según denuncias
El desvío del río Guayubín
Estados Unidos considerando a Venezuela «amenaza inusual y extraordinaria»
La violencia contra mujeres haitianas en su país
Robos a adolescentes en San Francisco de Macorís
¿Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en el 2028?
La extradición de dominicanos a Estados Unidos
Una marcha en Haina
Renuncia de miembros del PLD en Los Botados, Monte Plata
La Policía enfrentando el acoso digital contra un menor
Ataques de Ucrania a Rusia
El lanzamiento de basura en las calles, un delito que hay que enfrentar
Un caso de abuso de menores en Barahona llevado a la justicia
El rechazo a la captura de inmigrantes en Estados Unidos y el drama que viven muchas familias
Una nueva tormenta invernal, tema en Estados Unidos
El daño del vaper en RD
DEPORTES
Entrenamientos de los equipos de grandes ligas MLB, en Estados Unidos
ECONOMIA
La designación por el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, el 31 de agosto de 1994, del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien ha entregado su ejercicio profesional a la institución bancaria y a la nación, insistiendo siempre en la estabilidad macroeconómica y al cumplimiento del mandato constitucional del control en la inflación. La historia destaca como Valdez Albizu ha sido confirmado en el cargo por diferentes presidentes de la República, con excepción del ex presidente Hipólito Mejía.
MAS TEMAS
El Banco Central revelando un incremento interanual de 133, 915 nuevos ocupados netos en el 2025
Las tierras raras en RD
La inversión de RD$ 1, 645 millones en el acueducto de Monción
Las quejas por los retrasos de la OMSA
La muy importante inversion en el Festival del Teatro Banreservas
Los reclamos de salarios dignos en una marcha de organizaciones de izquierda
Las becas de tecnología e inglés del MESCYT
La inversión del gobierno ascendente a RD$ 3 mil millones en reparación de escuelas
La inversión correcta del Estado en la construcción de la presa de Hatillo, desde donde el gobierno pretendería traer agua a Santo Domingo
Carnavales y economía
La crisis de la economía cubana
El presidente Luis Abinader instando a invertir en la zona fronteriza
Muy activos mercados fronterizos con Haití
Los incentivos de la ley 12-21 para las inversiones en la zona fronteriza
El silencio, el bajo perfil del ex ministro de Agricultura, Limber Cruz
La protección a la producción nacional anunciada por el ministro de Economía
El ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás, analizando la lección venezolana
Una economía con un inicio lento en el 2026, según lo que expresan comerciantes y el grito callejero
La fortaleza del cigarro dominicano
El dominicano pensando en sus habichuelas o habas con dulce
La calidad de los servicios públicos y privados en RD
El encarecimiento del sancocho, mogongo, bacalao guisado con papa, chacá, chenchen, chivo guisado acompañado de casabe, habichuelas o habas con dulce
Alzas en los precios de las habichuelas, pasas, batata, papa, yuca, bacalao, pollo
La informalidad ubicada en un 54.2% por el Banco Central
El presidente Donald Trump desafiante con los aranceles
Un revés judicial del presidente Trump con los aranceles
El anuncio del presidente Donald Trump de que subirá el arancel global a 15%, a pesar de que un tribunal declaró ilegales sus aranceles
Una explosión de un camión con gas en Chile
La muy urgente y necesaria intervención de la contaminada y envenenada Presa de Hatillo, en el Cibao Central
La cesantía laboral, tema caliente en la nueva legislatura en el Congreso Nacional
El avance en la construcción de la presa Dos Bocas en Sabaneta y carreteras entregadas por el presidente Abinader en la provincia Santiago Rodríguez
Empresarios hablando de una nueva ley minera
La adecuación de la ley de residuos planteada por CONFENAGRO
El impacto negativo del comercio informal en el formal en Santiago de los Caballeros, otras provincias cibaeñas, Costa Norte y la Línea Noroeste
¿La explotación minera en Cotuí contaminando la presa de Hatillo?
Las graves injusticias laborales denunciadas por Nélsida Marmolejos, con amplia trayectoria en el sindicalismo dominicano
Reclamos de que el gobierno reduzca los precios de los combustibles
La inversión del gobierno en techados deportivos en Villa de Los Almácigos, Santiago Rodríguez, como en el acueducto de Monción
La inversión de RD$ 600 millones en el recinto de la UASD en Santiago Rodríguez