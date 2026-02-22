168 Horas de Actualidad en Primicias, cuaresma y reflexión, nuevo aniversario de la Independencia Nacional, ofrendas florales, economía, inauguración de obras en el Noroeste, choques del comercio formal e informal, necesidad de relanzar industria de la construcción, fortaleza del cigarro dominicano, peligro de teteos en algunas estaciones de combustibles, otros temas

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

Ofrendas florales en el Altar de la Patria de diferentes instituciones por el 182 aniversario de la independencia nacional, el discurso del presidente Luis Abinader en la Asamblea Nacional en el Congreso Nacional, el papa León XIV instando a la reflexión en la cuaresma, los cambios esperados en el gobierno, el desfile militar del 27 de Febrero, la decepción del presidente Donald Trump por la decisión de una corte de Estados Unidos, los exitosos conciertos de Juan Luis Guerra, 440 y otros artistas en Santiago de los Caballeros, reclamos de vital importancia para que sea relanzada la industria de la construcción, los peligrosos teteos en algunas estaciones de combustibles, el trayecto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para escoger su «figura presidencial» para los comicios de 2028, Estados Unidos pronosticando un rápido cambio en Cuba, enfrentamientos muy violentos en Colombia, Narciso Isa Conde, dirigente izquierdista analizando la pendiente enjabonada de Venezuela con Washington; el 15 aniversario de Alianza País, choques de la oposición y el gobierno en Venezuela por las pírricas excarcelaciones de presos políticos y reclamo de la celebración de elecciones, la marcha de organizaciones la izquierda en la capital, la muy lamentada muerte del exitoso músico puertorriqueño Willie Colón, el sarampión, tema en Colombia; la muerte de 18 pandilleros en Haití, el operativo de la policía haitiana en Puerto Príncipe, diferentes obras inauguradas por el presidente Luis Abinader en Santiago Rodríguez, son temas del fin de una semana e inicio de otra en República Dominicana y el mundo.

Otros temas de impacto:

El inicio el 27 de Febrero de la nueva legislatura en el Congreso Nacional

El retorno de dirigentes de la Fuerza del Pueblo al PLD en Higuey

El ex candidato presidencial Abel Martínez proclamando: «prefiero la soledad de la coherencia»

El triunfo del mayor general Cruz y Cruz, quien venció a otros generales de la Policía Nacional que aspiraban a la dirección de ese cuerpo

Las labores de mitigación de Medio Ambiente en la Presa de Hatillo, Sánchez Ramírez

¿Retiros de generales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas el 27 de Febrero?

Las contradicciones y tensiones en el PLD

Delincuentes engañando adolescentes en San Francisco de Macorís

Los partidos políticos con candidatos separados en los comicios de 2028

Las memorias del gobierno correspondientes al 2025

Reclamos al nuevo director de la Policía Nacional, mayor general Cruz y Cruz, para que frene las muertes extrajudiciales

La violencia en Haití

El anuncio de reconstrucción del hospital municipal de Villa Mella

El carnaval 2026 del Distrito Nacional

El carnaval en Punta Cana

La marcha por la soberanía nacional y los derechos del pueblo

El nuevo director de la Policía hablando de mano dura, posición encuentra rechazo

Un escandaloso caso sobre visas en la justicia de Estados Unidos

La búsqueda de los restos del cacique Enriquillo

La violencia de haitianos en RD

La violencia en comunidades de RD

El nuevo presidente de Perú en un juicio

El control de un motín en una cárcel de Cuba

La mano dura que menciona el nuevo director de la Policía, es un grave error, según organizaciones de derechos humanos

Los cubanos que abandonaron a Venezuela y Guatemala

Daños escandalosos a la naturaleza en Santo Cerro en La Vega, según denuncias

El desvío del río Guayubín

Estados Unidos considerando a Venezuela «amenaza inusual y extraordinaria»

La violencia contra mujeres haitianas en su país

Robos a adolescentes en San Francisco de Macorís

¿Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD en el 2028?

La extradición de dominicanos a Estados Unidos

Una marcha en Haina

Renuncia de miembros del PLD en Los Botados, Monte Plata

La Policía enfrentando el acoso digital contra un menor

Ataques de Ucrania a Rusia

El lanzamiento de basura en las calles, un delito que hay que enfrentar

Un caso de abuso de menores en Barahona llevado a la justicia

El rechazo a la captura de inmigrantes en Estados Unidos y el drama que viven muchas familias

Una nueva tormenta invernal, tema en Estados Unidos

El daño del vaper en RD

DEPORTES

Entrenamientos de los equipos de grandes ligas MLB, en Estados Unidos

ECONOMIA

La designación por el entonces presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer, el 31 de agosto de 1994, del gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien ha entregado su ejercicio profesional a la institución bancaria y a la nación, insistiendo siempre en la estabilidad macroeconómica y al cumplimiento del mandato constitucional del control en la inflación. La historia destaca como Valdez Albizu ha sido confirmado en el cargo por diferentes presidentes de la República, con excepción del ex presidente Hipólito Mejía.

MAS TEMAS

El Banco Central revelando un incremento interanual de 133, 915 nuevos ocupados netos en el 2025

Las tierras raras en RD

La inversión de RD$ 1, 645 millones en el acueducto de Monción

Las quejas por los retrasos de la OMSA

La muy importante inversion en el Festival del Teatro Banreservas

Los reclamos de salarios dignos en una marcha de organizaciones de izquierda

Las becas de tecnología e inglés del MESCYT

La inversión del gobierno ascendente a RD$ 3 mil millones en reparación de escuelas

La inversión correcta del Estado en la construcción de la presa de Hatillo, desde donde el gobierno pretendería traer agua a Santo Domingo

Carnavales y economía

La crisis de la economía cubana

El presidente Luis Abinader instando a invertir en la zona fronteriza

Muy activos mercados fronterizos con Haití

Los incentivos de la ley 12-21 para las inversiones en la zona fronteriza

El silencio, el bajo perfil del ex ministro de Agricultura, Limber Cruz

La protección a la producción nacional anunciada por el ministro de Economía

El ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ingeniero Temístocles Montás, analizando la lección venezolana

Una economía con un inicio lento en el 2026, según lo que expresan comerciantes y el grito callejero

La fortaleza del cigarro dominicano

El dominicano pensando en sus habichuelas o habas con dulce

La calidad de los servicios públicos y privados en RD

El encarecimiento del sancocho, mogongo, bacalao guisado con papa, chacá, chenchen, chivo guisado acompañado de casabe, habichuelas o habas con dulce

Alzas en los precios de las habichuelas, pasas, batata, papa, yuca, bacalao, pollo

La informalidad ubicada en un 54.2% por el Banco Central

El presidente Donald Trump desafiante con los aranceles

Un revés judicial del presidente Trump con los aranceles

El anuncio del presidente Donald Trump de que subirá el arancel global a 15%, a pesar de que un tribunal declaró ilegales sus aranceles

Una explosión de un camión con gas en Chile

La muy urgente y necesaria intervención de la contaminada y envenenada Presa de Hatillo, en el Cibao Central

La cesantía laboral, tema caliente en la nueva legislatura en el Congreso Nacional

El avance en la construcción de la presa Dos Bocas en Sabaneta y carreteras entregadas por el presidente Abinader en la provincia Santiago Rodríguez

Empresarios hablando de una nueva ley minera

La adecuación de la ley de residuos planteada por CONFENAGRO

El impacto negativo del comercio informal en el formal en Santiago de los Caballeros, otras provincias cibaeñas, Costa Norte y la Línea Noroeste

¿La explotación minera en Cotuí contaminando la presa de Hatillo?

Las graves injusticias laborales denunciadas por Nélsida Marmolejos, con amplia trayectoria en el sindicalismo dominicano

Reclamos de que el gobierno reduzca los precios de los combustibles

La inversión del gobierno en techados deportivos en Villa de Los Almácigos, Santiago Rodríguez, como en el acueducto de Monción

La inversión de RD$ 600 millones en el recinto de la UASD en Santiago Rodríguez

Visited 1 times, 3 visit(s) today