​1,500 brigadistas de Alcaldía del DN combaten en las calles los efectos producidos por tormenta

Santo Domingo, DN – Bajo las instrucciones de Carolina Mejía, desde el pasado martes más de 1,500 brigadistas han estado desplegados en las tres circunscripciones del Distrito Nacional para contrarrestar los efectos de las lluvias de la tormenta tropical Melissa.

Desde las 5:00 de la madrugada estos hombres y mujeres se han mantenido en las calles mitigando con labores de limpieza, cuneteos y camiones succionadores para despejar filtrantes e imbornales, evitando inundaciones.

En un audiovisual de la Alcaldía del Distrito Nacional, uno de los brigadistas afirma “nosotros estamos desde las 5:00 de la mañana aquí, llevando lo que es este bacheo de drenaje pluvial y contenes”.

“Estamos trabajando para la ciudad, colaboren con la ciudad, no arrojen basuras a las calles”, expresó otro brigadista.

Como de costumbre, Mejía ha reconocido el esfuerzo de estos brigadistas en cada una de estas visitas, resaltando la entrega en sus labores en momentos de vulnerabilidad para los capitaleños.

Carolina ha acompañado a los brigadistas en varios recorridos en puntos vulnerables desde el pasado martes, supervisando los trabajos en Las 800 (Los Ríos), Los Girasoles II, Los Platanitos, El Hoyo de Bate, Manganagua, Los Güandules, La Zurza, Villa Juana, ente otros.

Pese a la gran cantidad de lluvias que ha arrojado la tormenta, ha sido evidente la mejora en el sistema de drenaje en sitios puntuales como la John F. Kennedy en las cercanías del Centro Olímpico, el entorno del antiguo Teleantillas, la 27 de Febrero esquina Caonabo, entre otros.

Este es el reflejo de una intensa labor preventiva que viene desarrollándose con un costo de seis millones de pesos mensuales para limpiar los colectores.