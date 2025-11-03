Ydanis Rodríguez reitera votar por Mamdani para alcaldía NYC

NUEVA YORK.- El exconcejal por el Alto Manhattan, Ydanis Rodríguez, reitera su llamado firme y esperanzador a los ciudadanos para que este práximo martes voten por Zohran Mamdani para alcalde NYC, porque representa las mejores intenciones de gobernabilidad, equidad y desarrollo sostenible para los neoyorquinos.

«Hacemos un llamado abierto a los votantes de NYC a reflexionar su voto, a ejercerlo con dignidad, coherencia y sentido de responsabilidad, porque votar por Mamdani significa apostar por una ciudad más humana, inclusiva y solidaria», sostiene Rodríguez.

Advirtió que elegirlo es garantizar la continuidad de una gestión que promueva la justicia social, la equidad económica y la defensa de los derechos humanos.

Por el contrario, ceder espacio a las fuerzas políticas alineadas con el actual presidente de los Estados Unidos -que apoya al candidato opositor- pondría en riesgo importantes conquistas sociales.

«Votar por el candidato demácrata es proteger nuestras escuelas, hospitales, centros para envejecientes, viviendas asequibles, transporte público y programas de apoyo comunitario.

El candidato opositor, auspiciado por el presidente, busca implementar recortes drásticos y políticas excluyentes que afectarían a las familias trabajadoras, los inmigrantes y las minorías, afirmó Rodríguez.

La Gran Manzana tiene una historia de inclusión y progreso, siempre ha sido históricamente una ciudad progresista y diversa, cuna de sueños y oportunidades para millones de inmigrantes que, con esfuerzo y sacrificio, construyeron su destino y el de sus familias, precisa.

Esta urbe encarna el ideal del «sueño americano», donde la educación, el trabajo y la perseverancia han permitido que los hijos de inmigrantes se conviertan en profesionales, líderes y servidores públicos que hoy engrandecen la sociedad estadounidense.

No podemos retroceder hacia los ideales de Trump, -es un modelo excluyente y divisivo- sería un error histórico, sostiene Rodríguez. No podemos permitir un gobierno que maltrate a la clase trabajadora, que recorte los programas de ayuda social, que promueva la deportación de familias humildes, ni que obstaculice el acceso a la educación ni el desarrollo de nuestros niños y jóvenes.

«Esta nación se ha levantado sobre los hombros de inmigrantes», afirma. «La mayoría de los funcionarios del gabinete estadounidense son hijos o nietos de quienes cruzaron fronteras buscando una vida mejor. Negar esa raíz es negar nuestra identidad nacional», indicó.

«Hay que apoyar y votar por Mamdani, por la asambleísta Amanda Séptimo, la concejal Carmen de la Rosa, y demás oficiales electos democratas.

