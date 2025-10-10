Ydanis Rodríguez continua encuentro «Agenda Latina NYC» con cientos de líderes latinos

NUEVA YORK.- Tras el éxito del primer encuentro «Agenda Latina NYC» el pasado sábado, dirigido por Ydanis Rodríguez y cerca de 200 líderes latinos de toda la ciudad de NY, una segunda ronda será efectuada este sábado 11 para consolidar dicha agenda y presentarla ante los candidatos a la alcaldía de la Gran Manzana.

Esta agenda se basa en vivienda, educación, apoyo a los pequeños negocios, salud, deporte, seguridad, participación en el gobierno, cultura y otras áreas. Se busca definir qué candidato, de acuerdo a sus ponencias, se compromete asumirla y que cuando salga electo con el apoyo del voto latino en las elecciones generales de noviembre cumpla con lo prometido.

A la conversación de este sábado han sido invitados los candidatos Andrew Cuomo y Zohran Mamdani. Cuomo ya confirmó su asistencia. Ellos compartirán sus perspectivas sobre liderazgo, derechos civiles y representación política.

Gran expectativa reina para el encuentro de este sábado, a la que se espera una asistencia aun mayor de los líderes latinos. Será en el HK Hall, ubicado en el 605 W de la calle 48, casi con la 11 avenida, en Midtown-Manhattan, a partir de las 12 del mediodía.

Los candidatos Mandani y Cuomo ya han explicado en diferentes ocasiones que el voto latino que representa el 28 % de la población en NYC es decisivo para un candidato ganar estas elecciones.

Rodríguez, quien encabeza la convocatoria, espera que los votantes latinos lo hagan en función con quien asuma el mayor compromiso con dicha agenda, para que los latinos vivan con dignidad y que el próximo alcalde garantice un plan de cómo los latinos y la clase trabajadora neoyorquina en general le eleve a clase media.