Ydanis Rodríguez anuncia durante masivo acto su apoyo oficial a Mamdani para alcaldía NYC

NUEVA YORK.- El líder comunitario y actual comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York, Ydanis Rodríguez, anunció oficialmente este domingo su respaldo al candidato demócrata Zohran Mamdani en su aspiración a la alcaldía de NYC, durante un encuentro celebrado en «La Casa del Mofongo», ubicada en la calle 207 con la avenida Sherman, en el Alto Manhattan.

El acto, al que asistieron más de de 300 personas, estuvo encabezado por el Congresista Adriano Espaillat, quien introdujo a Rodríguez y a Mamdani, resaltando la importancia de fortalecer la unidad y el liderazgo latino dentro del Partido Demócrata.

Espaillat destacó que el futuro de NY depende de líderes que representen la diversidad cultural y el compromiso social que caracteriza a la ciudad.

Durante su intervención, Rodríguez hizo referencia a la historia de Madre Cabrini, recordando su defensa de los inmigrantes italianos a finales del siglo XIX, en una clara alusión a la discriminación que aún enfrentan los nuevos inmigrantes, como el mismo Mamdani.

«Así como Madre Cabrini levantó la voz por los italianos en su tiempo, hoy debemos levantarla por los nuevos inmigrantes que llegan con sueños y talento. NYC debe seguir siendo la ciudad que abraza, no la que excluye”, expresó Rodríguez.

Ante líderes comunitarios, profesionales, comerciantes, activistas sociales y políticos que representan el liderazgo latino, en la Gran Manzana y representantes del liderazgo latino, Rodríguez subrayó la necesidad de que la próxima administración municipal refleje verdaderamente la diversidad de la ciudad y promueva una agenda de equidad e inclusión.

«NYC es una ciudad construida por manos diversas. Nuestra fuerza está en esa pluralidad, y es tiempo de que el liderazgo de la ciudad refleje esa misma diversidad en todos los niveles», añadió.

Rodríguez concluyó destacando su confianza en Mamdani como un líder de nueva generación, sensible, inteligente y comprometido con la justicia social.

El evento, parte del «Latino Day of Action», reafirmó el compromiso de la comunidad latina con un futuro más justo, participativo y representativo.

