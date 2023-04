Yaneth Marín, la voluptuosa modelo con sensibilidad social

Coclé, Panamá. Como una evidente muestra de su sensibilidad social, la espectacular modelo panameña Yaneth Marín, se encuentra realizando los aprestos para lograr la construcción de una calle, en la comunidad El Barrigón del Copé, en la provincia de Coclé, Panamá.

«Para mí siempre ha sido importante el utilizar mi carrera de modelo para realizar aportes a mi comunidad, un lugar donde viven muchas personas en condiciones de vulnerabilidad», explicó la bella modelo.

Es por tal razón que Marín no ha dudado en desprenderse de dos de sus camionetas para lograr que el lugar donde reside, actualmente, cuente con una vía que les permita un mejor desarrollo económico y social.

«Creo que la vida no tiene sentido, si, dentro de tus posibilidades, no te esfuerzas en ayudar a los más necesitados. Aquellos a los cuales una sociedad desigual y no inclusiva, les he negado oportunidades», externó.

La beldad panameña de 23 años y que nació en la ciudad de Capira tiene 6 años en el mundo del modelaje, destacándose siempre por su disciplina y talento.

«Empecé desde muy joven modelando vestidos de baño y ropa para diferentes agencias, pero, en la actualidad, soy modelo independiente en Instagram», explicó segura de sí misma.

De igual manera, y como muestra de su emprendurismo, la voluptuosa modelo se encuentra estudiando la carrera de Recursos Humanos (RR.HH.).

«El oficio de modelo es muy corto, por eso es importante prepararse en otras áreas. Como creo en el ser humano y la necesidad de desarrollar sus potencialidades, elegí esa carrera», explicó entusiasmada.

En ese mismo tenor, Marín entiende que para lograr el éxito en un área tan competitiva como lo es el modelaje, las chicas y chicos deben tener siempre presente «la humildad y la constancia».

Los interesados en seguir la carrera de esta espectacular modelo, pueden hacerlo a través de sus redes sociales: Twitter, Instagram, TikTok y Facebook como @Yanethhmarin.