Yadira Peña ratifica compromiso con diseño e implementación de políticas sociales desde la Fuerza del Pueblo*

La secretaria de Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, Yadira Peña, reafirmó su compromiso de continuar impulsando y diseñando planes y acciones concretas orientadas al bienestar de los sectores y poblaciones más vulnerables de la sociedad dominicana.

Durante una entrevista en el programa El Plato del Día, que se transmite por CDN Radio, Peña aseguró que la Secretaría que encabeza trabaja de manera permanente en la formulación de políticas y estrategias que generen un impacto positivo real en la vida de los dominicanos, especialmente en aquellas familias que enfrentan mayores dificultades económicas y sociales.

“La Solidaridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo mantiene una labor constante en favor de quienes más necesitan apoyo, promoviendo iniciativas que contribuyan a mejorar su calidad de vida y ofrecer respuestas concretas a sus necesidades”, expresó.

Asimismo, lamentó el intento del Gobierno de reducir el financiamiento que por ley corresponde a los partidos políticos, calificando dicha acción como una ilegalidad que afecta directamente a cientos de personas de escasos recursos beneficiadas por los programas de ayuda solidaria desarrollados por la Fuerza del Pueblo.

Peña advirtió que una reducción arbitraria de esos recursos limitaría el alcance de importantes iniciativas sociales que ejecuta la organización política en distintas comunidades del país, perjudicando a familias vulnerables que dependen de esas acciones de apoyo y acompañamiento social.

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