Wellington Cepeda: «Estoy feliz de volver al Glorioso

SCOTTDALE, Arizona (Licey.com).- El experimentado coach Wellington Cepeda regresa a los Tigres del Licey con altas expectativas y grandes recuerdos de su primera estancia con el conjunto azul, cuando se desempeñó como coach de pitcheo en las temporadas 2016-17 y 2017-18.

«Estoy contento de regresar al Glorioso. Fueron años muy interesantes, recuerdos lindos que todavía vivo: dos series finales, incluyendo una donde pudimos conseguir el campeonato», expresó.

En 2016-17, los Tigres del Licey se coronaron campeones ante las Águilas Cibaeñas en nueve partidos, en una temporada donde el pitcheo azul dirigido por Cepeda tuvo una efectividad colectiva de 2.96 y un WHIP de 1.20 en 77 partidos en todas las etapas.

El veterano entrenador tiene una amplia experiencia entrenando y dirigiendo en las ligas invernales. Fue coach de los Leones del Escogido en la Liga Dominicana durante la temporada 2008-09. En 2009-10 y 2010-11 fue entrenador de lanzadores de los Senadores de San Juan en la Liga Puertorriqueña. Cepeda regresó a la Liga Dominicana en 2014-15 como coach de pitcheo de los Gigantes del Cibao.

Luego de su estancia de dos temporadas (2016-17 y 2017-18) con el conjunto azul, regresó a los Gigantes el 22 de noviembre de 2018 como entrenador de banca. De 2019-20 a 2022-23 trabajó como entrenador de lanzadores del equipo francomacorisano. Posteriormente fue ascendido a dirigente para las temporadas 2023-24 y 2024-25, siendo galardonado como Manager del Año en la primera.

«La liga dominicana me ha ayudado muchísimo. Tengo 16 años trabajando en liga de invierno. Ha sido de mucho crecimiento para mí dentro y fuera del terreno de juego; ha sido de maravilla esa experiencia para mí en el béisbol de Grandes Ligas, donde ya tengo siete años. Tratar con los muchachos, ver cómo se juega un béisbol tan competitivo», destacó.

Cepeda comenzó su carrera con los Arizona Diamondbacks en 2001 como entrenador de pitcheo en la Dominican Summer League. Se mantuvo con dicha organización hasta la campaña 2019, cuando se desempeñó como mánager en la Arizona Complex League. En 2020 obtuvo su primer puesto de entrenador en las Grandes Ligas, como coach de bullpen de los Marlins de Miami, cargo que ocupó hasta el final de la temporada 2024. En 2025 regresó a los Diamondbacks de Arizona, también como entrenador de bullpen.

Mancuerna con Gilbert Gómez

En la venidera temporada 2026-27, el coach de bullpen de los D-Backs será el asistente del capataz azul Gilbert Gómez, quien a su vez funge como coach de primera base de los Mets de Nueva York en el Big Show.

«Desde que fue anunciada mi contratación, Gilbert inmediatamente se comunicó conmigo. Tuvimos una conversación de diez minutos, Gilbert dándome la bienvenida y expresando lo contento que está de poder trabajar juntos por primera vez”, dijo.

Agregó estar deseoso de que llegue el día de colocarse la camiseta y hacer lo posible por traer la corona. Indicó que el cuerpo técnico azul sostendrá varias reuniones a través de Zoom y que tendrá el placer de reunirse con Gilbert cada vez que sus equipos se midan en La Gran Carpa, lo cual les permitiría programar reuniones de planificación con el staff de coaches.

Gómez y Cepeda son parte del grupo de 23 coaches dominicanos en Grandes Ligas. Ambos fueron invitados a ser parte del equipo de coaches de República Dominicana en el Clásico Mundial. Cepeda fue el coach de pitcheo en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y repetirá en 2026.

En el caso del capataz, Gilbert Gómez, fue invitado a ser asistente del dirigente Albert Pujols, pero tuvo que concentrarse únicamente en el campamento de los New York Mets debido a sus nuevos compromisos.

Visited 4 times, 4 visit(s) today