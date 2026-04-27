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Nacionales

Wellington Arnaud valida con comunitarios servicio eficiente de agua potable

PRIMICIAS DIGITAL27 de abril de 2026
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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, se trasladó hacia el municipio de Monción, provincia Santiago Rodríguez, para supervisar la operatividad del recien inaugurado acueducto y velar por su eficiente funcionamiento.

Arnaud se reunió con representantes comunitarios y presidentes de juntas de vecinos para escuchar sus inquietudes.

Varios  comunitarios  expresaron su satisfacción por la calidad del servicio que están recibiendo en sus hogares  gracias a la entrada del acueducto.

«Yo me mudé a Durán en el 2008 y yo nunca había fregado con agua desde el grifo, pero ahora puedo hacerlo», expresó Agripina Almonte.

En ese contexto,

el director del INAPA anunció que serán añadidos nuevos componentes para optimizar la distribución en los sectores El Caquique y La Duarte.

El funcionario estuvo acompañado por la gobernadora de la provincia  Glehany Azcona;  el alcalde del municipio de Mao,  Johendy Jímenez; y de  su equipo técnico.

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